Чи дійсно потрібно прибирати опале листя восени: помилка, якої припускаються майже всі

Листя / © pexels.com

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Восени подвір’я та сад вкриваються опалим листям. Втім, чи варто прибирати його? Хтось вважає листя корисним природним добривом, але хтось вважає, що воно може стати розсадником для шкідників і хвороб. Насправді все залежить від того, де саме лежить листя та в якому воно стані.

Чи потрібно прибирати опале листя восени - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Опале листя — це природне джерело органічних речовин. Поступово розкладаючись, воно збагачує ґрунт, покращує його структуру та допомагає утримувати вологу. Крім того, під шаром листя можуть зимувати корисні комахи й інші дрібні організми, які є важливою частиною садової екосистеми.

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Тому не обов’язково вигрібати кожен листочок із ділянки. У деяких місцях його можна залишити як природну мульчу — як от під деревами та кущами. Втім, є ділянки, де осіннє прибирання справді необхідне.

Листя можна залишити листя під деревами та кущами, якщо лежить не надто товстим шаром. Воно поступово перегниватиме і повертатиме поживні речовини до ґрунту. Це також допоможе захистити землю від різких перепадів температури.

Водночас не варто навмисно нагортати великі купи листя впритул до стовбурів дерев або основи кущів. Надмірна вологість може створювати сприятливі умови для гнилі, а щільні купи — для гризунів.

Де прибирати опале листя

Газон

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Товстий шар листя перекриває доступ світла та повітря до трави, затримує вологу, а тому може сприяти розвитку грибкових хвороб. Через це навесні на газоні можуть з’явитися пожовклі ділянки або прогалини. Листя з газону варто регулярно згрібати, особливо після масового листопаду.

Доріжки і сходи

Мокре листя робить поверхню слизькою. Саме тому його краще прибирати, щоб уникнути падінь. Воно також може забивати водостоки та зливові отвори.

Дерева у саду

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Якщо на листі є плями, наліт або інші ознаки ураження, його краще зібрати. У залишках рослин можуть зимувати збудники хвороб і деякі шкідники, які навесні знову становитимуть загрозу для саду.

Грядки із багаторічними рослинами

Щільний вологий шар може перешкоджати циркуляції повітря та сприяти загниванню рослин. У такому разі його варто прорідити або прибрати.

Що робити з прибраним листям

Не поспішайте викидати истя. Є кілька способів використати його з користю:

закласти в компост: листя стане цінною органічною складовою компосту;

використати як мульчу: подрібнене листя можна розкласти на грядках або під декоративними кущами тонким шаром, залишаючи вільним місце біля основи рослин.

захистити ґрунт на зиму: здорове листя може допомогти зберегти вологу та пом’якшити температурні коливання, але навесні надто щільний шар потрібно розпушити або частково прибрати.

Нагадаємо, ми писали про те, що насправді можна і не можна робити з листям горіха на городі.

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