Чи допомагає яблуко в мішку з картоплею: що потрібно знати про популярний трюк

Як зберегти картоплю від проростання / © pexels.com

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Журналісти американського видання Allrecipes вирішили перевірити популярний лайфгак, проаналізували наукові дані та звернулися до фахівця з фізіології картоплі. Результат домашнього експерименту виявився несподіваним.

Чому господині кладуть яблуко до картоплі

Прихильники цього способу пояснюють його дію етиленом — природним рослинним гормоном, який виділяють, зокрема, яблука, банани та помідори. Він бере участь у процесах дозрівання плодів і може впливати на фізіологічні процеси в інших рослинах.

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Наукові дослідження свідчать, що за певних умов етилен здатний затримувати проростання картоплі. В одному з експериментів дослідники вивчали вплив цього газу на бульби, які зберігалися в контрольованих умовах. Результати показали, що оброблення етиленом могло відтермінувати появу паростків.

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Проте є важливий нюанс: лабораторні дослідження проводять із контрольованою концентрацією газу та за певної температури. Звичайне яблуко в домашньому мішку не забезпечує таких самих умов. Тому не можна стверджувати, що цей народний метод гарантовано допоможе зберегти картоплю.

Чи справді яблуко запобігає проростанню картоплі

Щоб перевірити популярну пораду, авторка Allrecipes провела експеримент удома. Вона розділила картоплю на дві групи: одну зберігала разом із яблуком, а іншу — без нього. Обидві групи перебували в прохолодній і темній коморі.

Результат здивував: картопля, яку зберігали разом із яблуком, почала проростати вже на сьомий день. У другій групі паростки з’явилися приблизно на добу пізніше.

Цей дослід не доводить, що яблука прискорюють проростання картоплі за будь-яких умов. На результат могли вплинути сорт бульб, умови зберігання та кількість етилену, яку виділяло яблуко.

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За словами Састрі Джаянті, фахівця з фізіології картоплі з Університету штату Колорадо, ефективність етилену залежить від багатьох чинників. Навіть у промислових умовах непросто забезпечити стабільний результат.

Отже, покладатися лише на яблуко не варто. Воно може впливати на процес проростання, але не гарантує тривалого зберігання картоплі без паростків.

Як правильно зберігати картоплю, щоб вона не проростала

Набагато важливіше створити для бульб належні умови. Саме температура, освітлення та вентиляція суттєво впливають на те, як довго картопля залишатиметься придатною до використання.

Ось кілька рекомендацій, які допоможуть зберегти запаси довше:

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Оберіть прохолодне й темне місце. Оптимальна температура для тривалого зберігання картоплі, становить приблизно 7–10 °C. Пряме сонячне світло та різкі коливання температури небажані. Забезпечте вентиляцію. Картоплю краще тримати в сітчастих мішках, паперовій або тканинній тарі чи дерев’яних ящиках. Герметичне пакування може сприяти накопиченню вологи та псуванню бульб. Не зберігайте картоплю поруч із цибулею. Для тривалого зберігання ці овочі краще розміщувати окремо, щоб уникнути небажаного впливу газів і погіршення якості продуктів. Не кладіть картоплю до холодильника без потреби. За надто низької температури крохмаль у бульбах може перетворюватися на цукри, що впливає на смак і текстуру. Для тривалого зберігання краще підійде прохолодна комора або погріб із належними умовами. Регулярно перевіряйте запаси. Якщо помітили гнилі або пошкоджені бульби, відокремте їх від решти. Це допоможе зменшити ризик поширення псування.

Чи можна їсти картоплю, яка проросла

Поява невеликих паростків не завжди означає, що картоплю потрібно викидати. Якщо бульба залишається твердою, не має зелених ділянок і ознак псування, паростки та місця їхнього прикріплення потрібно ретельно видалити перед приготуванням.

Однак зелену, сильно зморщену, м’яку або гірку на смак картоплю краще не вживати. Зелене забарвлення та проростання можуть супроводжувати підвищення рівня глікоалкалоїдів, зокрема соланіну, які у значній кількості небезпечні для здоров’я. Зрізання лише паростків не робить сильно зіпсовану чи позеленілу картоплю безпечною.

Тому найкращий спосіб уникнути втрат — правильно організувати зберігання ще до появи паростків.

FAQ

Чи справді яблуко допомагає картоплі не проростати?

Не завжди. Яблука виділяють етилен, який за певних умов може затримувати проростання картоплі. Проте результат залежить від сорту бульб, концентрації газу та умов зберігання. Тому цей спосіб не варто вважати надійною заміною правильному зберіганню.

Як зберігати картоплю, щоб вона не проростала?

Тримайте картоплю в темному, прохолодному місці з хорошою вентиляцією. Уникайте прямого сонячного світла, надмірної вологи та різких перепадів температури. Також регулярно оглядайте запаси й прибирайте бульби, які почали гнити або псуватися.

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