87
1 хв

Чи готові ваші ПВХ‑двері до зими: не забудьте зробити одну просту річ, щоб вберегти тепло і уникнути протягів

Це просте налаштування ПВХ‑дверей допоможе вам заощадити кошти та покращити теплоізоляцію у вашому домі.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що потрібно зробити з ПВХ дверима перед початком зими

Що потрібно зробити з ПВХ дверима перед початком зими / © Фото з відкритих джерел

З настанням холодів саме час підготувати житло до зими. Одним із ключових кроків для збереження тепла й економії енергії є переведення пластикових дверей у зимовий режим. Це забезпечує щільніше прилягання дверей до рами, запобігає протягам і втратам тепла з приміщення.

Досягти цього можна за допомогою регулювання фіксуючих штифтів, які розташовані з боків і зверху дверей.

3 прості кроки для переведення дверей у зимовий режим:

  1. Знайдіть стопорні штифти на бокових сторонах і зверху дверей.

  2. Використайте відповідний інструмент (шестигранний ключ або викрутку) і поверніть штифти за годинниковою стрілкою приблизно на 45–90°. Штифти наблизяться до ущільнювача, забезпечуючи щільніше прилягання дверей.

  3. Перевірте закривання дверей і протестуйте за допомогою листа паперу: щільно затисніть його між дверима та рамою і спробуйте витягнути. Якщо лист витягнути складно — регулювання виконано правильно.

Рекомендований період для переведення дверей у зимовий режим — жовтень–березень, коли температура стабільно тримається нижче +10 °C. Перед настанням теплої пори не забудьте повернути налаштування у початкове положення, щоб уникнути передчасного зношення ущільнювачів.

Додаткові поради: регулярно доглядайте за ущільненнями спеціальними засобами та своєчасно замінюйте зношені елементи для довговічності дверей і підтримки тепла у домі.

