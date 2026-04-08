Чи гріх - працювати на Великдень: священник розкрив правду

Церква.

Цього року в Україні Великдень святкують 12 квітня. Це велике християнське свято і тому існують переконання, що працювати у цей день категорично заборонено. Втім, у релігійному контексті слід зважати на обставини, в яких перебуває людина.

Чи можна працювати на Великдень, розповів священник, військовий капелан Тарас Видюк в інтерв’ю «Телеграфу».

З його слів, працювати на Великдень не заборонено, якщо робота є вимушеною або соціально важливою. З його слів, така праця не є виявом свідомої неповаги до великого християнського свята.

«Працювати у Великдень не є гріхом, якщо ця робота не пов’язана зі свідомим нехтуванням свята», — наголосив він.

За словами священника, в сучасних умовах є сфери, де неможливо припинити діяльність навіть у такий день. Зокрема, військовослужбовці, рятувальники та лікарі не можуть залишити свої пости або не лікувати поранених і хворих людей, тому така робота не вважається гріхом.

Водночас у народі вважається, що Великдень — день радості, молитви та духовного відпочинку, тому традиційно він вважається святковим і неробочим днем. Саме тому заборонялося працювати — особливо важко і фізично.

На Великдень не можна працювати на городі, копати, сіяти або прибирати землю. Вважалося, що це «розриває» свято і приносить невдачу. Дозволяється лише легке догляд за рослинами, якщо це не потребує тяжкої праці, чи господарювання біля домашньої худоби.

