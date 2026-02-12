Чи гріх святкувати День Валентина: священник відповів

День закоханих

Щороку з наближенням 14 лютого українське суспільство розділяється на два табори: одні готують подарунки та валентинки, інші — критикують свято як чужорідне та суто комерційне.

Крапку в дискусіях спробував поставити священник Православної церкви України Олексій Філюк, який пояснив офіційну позицію церкви та своє ставлення до Дня закоханих.

За словами Олексія, у православному церковному календарі немає свята, присвяченого Дню святого Валентина. Утім, священник наголосив, що не виступає категорично проти традиції дарувати увагу та квіти, адже це стало частиною сучасної культури.

Проте він закликав вірян пам’ятати, що справжня християнська любов не повинна обмежуватися однією датою в календарі.

«Практикуючий християнин повинен любити і 11 лютого, і 12-го, і 14-го, і в будь-який інший день — цілий рік, 24 години на добу, протягом усього життя», — підкреслив священник.

Філюк радить не чекати спеціального приводу, щоб проявити турботу до близьких. Дарувати благословення, підтримку та теплі слова потрібно сьогодні, адже майбутнє нікому не відоме.

Священник також звернув увагу на маркетингову складову свята. На його думку, образ святого Валентина часто використовується підприємцями виключно для збільшення продажів. Більше того, історичність постаті, яку вшановують закохані, викликає сумніви у богословів.

«Це вигаданий персонаж. Кажуть, він вінчав закоханих, але це було ще задовго до встановлення самого Таїнства вінчання — тоді такого обряду просто не існувало», — пояснив Філюк.

Попри критику комерціалізації та відсутність свята у святцях, церква не накладає заборону на відзначення 14 лютого. Священник запевнив, що гріха у даруванні подарунків чи гарному настрої немає.

«На здоров’я! Хочете святкувати — ніхто вам не боронить», — резюмував священник.

Таким чином, віряни можуть самостійно вирішувати, чи долучатися до святкування, головне — щоб прояви любові були щирими та постійними, а не показовими один раз на рік.

