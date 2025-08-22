Чи має право поліція обшукувати на вулиці: що робити, коли вас просять відкрити багажник чи показати сумку

Чи має право поліція відкривати багажник та оглядати вміст сумки

Коли поліція просить відкрити багажник: ваші права і дії

Це знайома багатьом ситуація, яка може викликати стрес і розгубленість — поліцейський просить вас відчинити багажник автомобіля або показати вміст вашої сумки. У такі моменти важливо не піддаватися емоціям, а чітко знати свої права та повноваження правоохоронців. Українське законодавство, зокрема Закон «Про Національну поліцію», чітко розрізняє два види перевірок — поверхневу та особистий огляд, і відмінність між ними є ключовою для правильної поведінки. Експерти роз’яснили, що робити у такому випадку.

Поверхнева перевірка: що це і коли вона можлива

Поверхнева перевірка — це попередній, неінвазивний огляд, який поліція може проводити для виявлення потенційно небезпечних чи заборонених предметів. Це не детальний обшук, а лише швидкий візуальний контроль.

Поліцейський не має права самостійно торкатися ваших речей чи переміщувати їх. Його повноваження обмежуються лише вимогою, щоб ви самі продемонстрували вміст своїх речей. Наприклад, він може попросити вас відчинити багажник чи сумку, а ви маєте показати їхній вміст. При цьому поліцейський може провести рукою або спеціальним приладом, як-от металошукач, по поверхні вашого одягу.

Поліцейський може провести поверхневу перевірку лише за наявності обґрунтованих підстав:

Якщо є підозра, що ви маєте при собі заборонені речі, наприклад, зброю чи вибухівку.

Якщо є підстави вважати, що транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення, або в ньому знаходиться злочинець.

Якщо існують ознаки того, що в транспортному засобі зберігається річ, що може бути використана як доказ у справі.

Особистий огляд: детальний обшук за правилами

На відміну від поверхневої перевірки, особистий огляд — це серйозна процедура, яка передбачає детальний обшук вашого тіла та всіх речей, які ви маєте при собі. Цей вид огляду не може проводитись на вимогу, а виключно за наявності конкретних законних підстав.

Процедура такого огляду суворо регламентована:

Огляд проводить лише поліцейський однієї статі з людиною, яку оглядають.

Присутність двох понятих (свідків) є обов’язковою. Вони мають бути тієї ж статі. Поняті потрібні для того, щоб підтвердити, що огляд проводився без порушень, і впевнитися, що поліція не підкинула заборонені предмети.

За результатами огляду обов’язково складається протокол. Цей документ детально описує хід процедури, її підстави та результати. Вам мають надати копію цього протоколу.

Такий огляд проводиться лише у випадках, визначених Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), наприклад, при затриманні за вчинення адміністративного правопорушення.

Ваші права: як поводитися і чи можна відмовитися

У вас є право не погоджуватися на перевірку, якщо ви вважаєте, що у поліції немає законних підстав. Однак тут є важливий нюанс: якщо правоохоронець має обґрунтовану підозру, а ви відмовляєтеся виконувати його законну вимогу, це може бути розцінено як злісна непокора (стаття 185 КУпАП) і призвести до адміністративної відповідальності.

Ваша поведінка має бути обережною і зваженою:

Не чиніть фізичного опору. Це може лише погіршити ситуацію.

Попросіть поліцейського назвати конкретну причину та правову підставу для перевірки. Запитайте, чи складатиметься протокол.

Спокійно наполягайте на дотриманні процедури. Якщо йдеться про особистий огляд, вимагайте присутності понятих та складання протоколу. Ваша згода на законний огляд за правилами убезпечить вас від звинувачень у непокорі.

Як оскаржити дії поліції

Якщо ви впевнені, що поліцейський діяв неправомірно, ви можете оскаржити його дії. Важливо пам’ятати, що подання скарги не зупинить виконання його вимог у момент перевірки.

Оскарження може відбуватися у кілька етапів:

Подати скаргу до вищого керівництва поліції, що здійснювало перевірку.

Звернутися до прокуратури, яка контролює діяльність правоохоронних органів.

Подати позов до суду.

Найкращим доказом для оскарження буде протокол, складений під час огляду, де ви можете зазначити свою незгоду з діями поліцейського. Тому так важливо стежити за тим, що саме в ньому написано.

Розуміння ваших прав і обов’язків допомагає перетворити потенційно конфліктну ситуацію на спокійний діалог, де кожна сторона поводиться відповідно до закону.