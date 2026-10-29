Чи має соєвий соус користь для організму: кому його не варто вживати та як вибрати якісний продукт

Як правильно вибирати якісний соєвий соус / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Соєвий соус додають до салатів, маринадів, рису, м’яса та овочів, щоб зробити смак страв виразнішим. Проте цей популярний продукт має не лише кулінарні переваги: його склад залежить від способу виробництва, а надмірне споживання може збільшувати кількість солі в раціоні. Американський медичний ресурс Harvard Health зараховує соєвий соус до ферментованих продуктів, водночас наголошуючи на важливості контролю натрію. Тому, обираючи соєвий соус, варто звертати увагу не лише на смак і ціну, а й на склад та харчову цінність.

Чи є якась користь соєвого соусу для здоров’я

Традиційний соєвий соус виготовляють шляхом ферментації соєвих бобів, пшениці, води та солі. Під час цього процесу формуються характерний аромат і насичений смак умамі — так званий п’ятий смак, який робить їжу виразнішою.

Реклама

Одна з головних переваг соусу — здатність посилювати смак страв без необхідності додавати багато інших приправ. Якщо використовувати його замість частини солі, можна зробити страву ароматнішою, хоча загальну кількість натрію все одно потрібно контролювати.

Реклама

Під час ферментації утворюються амінокислоти та інші сполуки, які формують смак продукту. Однак не варто вважати соєвий соус значущим джерелом білка, вітамінів або мінералів: зазвичай його вживають у невеликих кількостях, а основна харчова цінність залежить від решти раціону.

Важливо також не приписувати соусу лікувальних властивостей. Наявність продуктів ферментації не означає, що він покращує травлення, зміцнює імунітет чи захищає від захворювань.

Кому треба бути обережними із соєвим соусом

Людям із підвищеним артеріальним тиском. Звичайний соєвий соус містить багато натрію. Його надлишок у раціоні може сприяти підвищенню тиску, тому за гіпертонії краще вибирати варіанти зі зниженим вмістом солі та використовувати їх помірно. Американська кардіологічна асоціація окремо застерігає, що навіть соуси зі зниженим вмістом натрію можуть залишатися досить солоними.

Людям із захворюваннями нирок або серця. Якщо лікар рекомендував обмежувати натрій, кількість соєвого соусу також потрібно враховувати. За таких станів доцільно узгодити харчові обмеження з медичним фахівцем.

Людям з алергією на сою. Соєвий соус може спричинити алергічну реакцію, тому за підтвердженої алергії його слід уникати.

Людям із целіакією або непереносимістю глютену. Традиційний соєвий соус часто містить пшеницю. У такому разі потрібно шукати продукт із чітким маркуванням «без глютену» та перевіряти склад.

Окремої уваги потребують люди, які приймають інгібітори моноаміноксидази — певну групу антидепресантів. Через можливу взаємодію з тираміном, що міститься в деяких ферментованих продуктах, зокрема соєвому соусі, варто уточнити допустимі обмеження у лікаря або фармацевта.

Як вибрати якісний соєвий соус

Під час купівлі насамперед перевірте етикетку. Якісний традиційний соус зазвичай виготовляють із соєвих бобів, води, солі та пшениці, якщо вона використовується в рецептурі. Ферментація має бути зазначена в описі продукту або на пакованні.

Реклама

Зверніть увагу на такі ознаки:

Склад. Чим зрозуміліший перелік інгредієнтів, тим легше оцінити продукт. У традиційному соусі основними складниками є соя, вода, сіль і, зазвичай, пшениця.

Спосіб виробництва. Шукайте позначення про природну ферментацію або традиційне бродіння. Існують також соуси, виготовлені шляхом кислотного гідролізу рослинного білка, які відрізняються способом виробництва та смаковими характеристиками.

Кількість натрію. Порівнюйте показники на 100 мл або на однакову порцію. Соус зі зниженим вмістом солі може бути кращим вибором для тих, хто контролює її споживання, але все одно потребує помірного використання.

Маркування без глютену. Якщо потрібно виключити глютен, не покладайтеся лише на назву чи зовнішній вигляд продукту. Перевіряйте відповідне маркування та склад.

Паковання й термін придатності. Вибирайте пляшки без пошкоджень, із чітким маркуванням виробника, складом і датою.

Скільки соєвого соусу можна вживати

Універсальної норми для всіх немає. Кількість залежить від загального споживання солі, стану здоров’я та рекомендацій лікаря. Для більшості людей практичний підхід — використовувати соус невеликими порціями, наприклад додавати чайну ложку до страви, а не наливати його безпосередньо з пляшки.

Щоб зменшити кількість натрію, змішуйте соус із лимонним соком, імбиром, часником або невеликою кількістю води. Також не варто одночасно додавати до страви багато соєвого соусу, солі та інших солоних приправ.

Новини партнерів

Новини партнерів