Чи є у вас психопатичні схильності: спробуйте пройти цей тест

Колишня зірка реаліті-шоу «Зроблено в Челсі», 37-річний Спенсер Меттьюз, оголосив, що стане ведучим одноразового документального фільму для Channel 4, у рамках якого він пройде один із найекстремальніших психологічних експериментів. Мета — з’ясувати, чи має він насправді психопатичні риси.

Про це пише Daily Mail.

Рішення про участь у випробуванні Меттьюз прийняв після того, як його друзі та родина припустили, що він проявляє ознаки психопатії, які відомі своєю відсутністю емпатії, притупленням емоцій та маніпулятивною, байдужою поведінкою.

Простий тест на психопатію, який може пройти кожен

Хоча справжнім психопатом, за оцінками експертів, є лише близько 1% людей, видання Psychology Today створило трихвилинний тест, який може виявити рівень ваших антисоціальних схильностей.

Тест, що містить 20 тверджень, є безкоштовним та включає такі заяви, як:

«Мені завжди було легко переконати людей робити мені послуги».

«Інші люди роблять так багато дурних помилок порівняно зі мною».

«Насправді, я вважаю більшість людей нудними або дурними».

Після проходження тесту користувачі отримують оцінку від 0 до 100. Середній бал становить 54.

0–19 балів: Відсутність антисоціальних схильностей, висока емпатія та турбота про почуття інших.

51–74 бали: Середня категорія, з незначними антисоціальними схильностями . Експерти пояснюють, що психопатія є розладом спектра, і навіть психологічно здорові люди можуть мати невеликі риси.

87–100 балів: Висока оцінка, що вказує на труднощі з емпатією та готовність маніпулювати людьми або порушувати правила. Хоча це не є офіційним діагнозом, експерти радять розглянути можливість звернення до терапії.

Як мінімізувати психопатичні схильності

Якщо ваш бал виявився високим, Psychology Today пропонує кроки, які допоможуть мінімізувати небажані тенденції:

Звернутися за терапією: Фахівець може оцінити рівень схильностей та допомогти впоратися з тривожною поведінкою. Мінімізувати зловживання психоактивними речовинами: Алкоголь або наркотики можуть посилити негативні схильності. Займатися просоціальною поведінкою: Наприклад, волонтерство допомагає зрозуміти точки зору інших та посилити емпатію.

Як розпізнати психопата: основні риси

Експерти зазначають, що психопати проявляють низку характерних рис, серед яких: поверхнева чарівність, грандіозне уявлення про власну гідність, патологічна брехня, імпульсивність та здатність маніпулювати іншими. Важливо пам’ятати, що не всі психопати стають злочинцями.

Вони часто можуть імітувати нормальні емоції (наприклад, страх чи любов) та виявляти нещиру чарівність, використовуючи це для отримання вигоди або маніпуляції. Експерт доктор Харе попереджає, що через таку майстерну гру, психопату легко обдурити співрозмовника під час короткочасного спілкування.

