Чи мерзнуть коти та за якої температури

Чи мерзнуть коти

Коти дійсно мерзнуть, незважаючи на свою шерсть, яка забезпечує частковий захист від холоду. Температура їхнього тіла вища, ніж у людини, але вони походять від тварин теплих регіонів, тому холодні умови для них є стресовими. Відчуття холоду в котів залежать від породи, віку, статі, стану здоров’я і середовища перебування.

Коли мерзнуть домашні коти з шерстю

Домашні коти, що мають густу шерсть, вважаються більш стійкими до холоду, але комфортної температурою для них є межі від +18 до +26 °C. Експертка ветеринарної медицини доктор Джоанна Вуднатт пояснює, що коти — нащадки пустельних тварин, тож вони більш чутливі до холоду, ніж люди. Вже при температурах нижче +18 °C вони починають відчувати дискомфорт, а ближче до +5 °C більшість котів мерзне. Якщо кіт довго перебуває в холоді, він шукає теплі місця, згортається у клубок, прикриває ніс хвостом і може тремтіти. Літні, ослаблені чи хворі тварини мерзнуть швидше, адже у них гірше теплоутворення.​

Важливо, що вологість та протяги посилюють відчуття холоду у котів із шерстю, тому треба надавати їм теплі та захищені від вітру місця для відпочинку.

Коли мерзнуть лисі (безшерсті) коти

Безшерсті коти практично не мають захисту від холоду. За словами ветеринарів, коти без шерсті вже при температурі близько +20 °C можуть відчувати холод і потребують утеплення — светри, теплі лежанки. При холодніших температурах, особливо нижче +15 °C, безшерсті коти ризикують переохолодженням, яке може настати дуже швидко — за 10-15 хвилин холодного перебування. Взимку вони потребують особливої уваги, бо можуть швидко застудитись і навіть загинути без належного догляду.​

За якої температури мерзнуть вуличні коти

Вуличні коти мають більшу витривалість, крім того вони активно шукають укриття при зміні погоди. Температурний поріг, за яким починається небезпека для вуличних котів, становить приблизно -15 °C. Нижче цієї межі коти можуть переохолоджуватись, отримувати обмороження, що часто приводить до смертельних наслідків. Ветеринарні фахівці зазначають, що при температурі -20 °C голодний вуличний кіт може загинути вже за 40 хвилин. Саме тому в холодний період є важливою підгодівля вуличних котів і створювання для них теплих укриттів.​

Ознаки того, що кіт мерзне

Експерти наголошують, що перебування кота в холоді можна помітити за такими ознаками:

Тремтіння;

Згорблена постава, згорнутість у клубок із прикриттям носа хвостом;

Холодний на дотик хвіст, лапи та вуха;

Пошук теплих ділянок і менш рухлива поведінка;

В апатичному стані — розширені зіниці, скутість м’язів, сплутаність свідомості, утруднене дихання — це ознаки гіпотермії, що вимагають невідкладної ветеринарної допомоги.​

Як допомогти котам у холодний період