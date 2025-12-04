Чи може мед зіпсуватися: чи має продукт термін придатності

Термін придатності на пакованні меду обумовлений виробничими вимогами / © Pixabay

Якщо мед правильно зберігати, він може залишатися їстівним протягом десятиліть. Це пояснюється його унікальним хімічним складом.

Виділяються три ключові властивості: низький вміст води, що обмежує зростання бактерій і плісняви; високий вміст цукру, що діє як природний консервант; ферменти, отримані з бджолиних залоз і нектару, які мають антибактеріальні властивості. Завдяки цим характеристикам мед стійкий до псування так само, як псуються інші продукти.

Фактично до складу меду входить 181 речовина, але здебільшого він складається з цукру й води. Його склад різниться також залежно від виду бджіл, рослин і навіть погоди. Крім того, що мед має помірну кислотність, він також має антибактеріальні властивості, які допомагають запобігти росту бактерій.

Однак за несприятливих умов термін його придатності може бути скорочений. Хоча мед не псується у традиційному розумінні, як молоко чи м’ясо, його властивості можуть погіршитися. Мед може змінити свій смак, запах і консистенцію, а в найгіршому разі в ньому навіть може з’явитися пліснява. Мед дуже добре поглинає воду. Потрапляння вологи, наприклад, через погано закриту банку чи мокру ложку, призводить до бродіння. Це спричиняє помітний кислий запах і появи бульбашок на поверхні.

Зберігання його в надмірно теплих місцях, особливо коли на нього часто потрапляють сонячні промені, призводить до втрати ферментів і харчової цінності. Потрапляння залишків їжі або інших речовин у мед може призвести до забруднення, що впливає на його смак та якість.

Тримайте продукт у темному та прохолодному місці, бажано за температури нижче 15°C. Використовуйте суху ложку під час зачерпування меду, щоб мінімізувати ризик бродіння.

