Чи можна дарувати букет з парною кількістю квітів: відповідь священника

Чи можна дарувати букет з парною кількістю квітів / © Фото з відкритих джерел

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Священник Юліан Тимчук пояснив, чи є насправді небезпека в даруванні парної кількості квітів. Він викрив поширену прикмету, зазначивши, що це не завжди має негативні наслідки, а така традиція більше пов’язана з культурними уявленнями, ніж із реальними загрозами.

Звідки пішло повір’я про небезпеку парної кількості квітів

Згідно з українськими віруваннями парна кількість квітів пов’язується з трауром і закінченням життя, оскільки ці числа асоціюються з переходом в інший світ. Вони традиційно даруються на похороні або кладуться до могил.

Натомість непарні числа символізують життя, рух і розвиток, тому букети з непарною кількістю квітів вважаються більш відповідними для живих людей, як побажання довгого і щасливого життя.

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Чи дійсно не можна дарувати парну кількість квітів

З релігійної точки зору немає жодної заборони щодо дарування парної кількості квітів, стверджує священник Юліан Тимчук. За його словами, ні Біблія, ні церковні канони не містять таких вказівок. Це всього лише забобон, який настільки вкорінився у суспільстві, що неправильне сприйняття може виникнути через культурні та психологічні уявлення, а не релігійні норми.

У багатьох країнах, як-от у Західній Європі та США, парна кількість квітів не викликає негативних асоціацій. Навпаки, головним є не число стебел, а краса і щирість подарунку. В деяких культурах парні букети навіть символізують гармонію, любов і щастя — побажання, які часто супроводжують дарування квітів.