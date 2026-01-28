Чи можна давати котові вершкове масло: ветеринари розповіли про ризики та користь

Чи можна давати котові вершкове масло / © pexels.com

Досвідчені ветеринари пояснюють: вершкове масло котам давати можна, але з обережністю. Існує поширена думка, що воно допомагає котам відкашлювати грудочки шерсті, які вони проковтують під час вилизування.

Водночас є і протилежна позиція: продукт може бути шкідливим через непереносимість лактози у котів. Але насправді головна причина обмежувати його в раціоні зовсім інша.

Експерти у сфері тваринництва зазначають: вершкове масло для котів безпечне, якщо давати його в помірних кількостях. Проблема полягає не в лактозі чи грудочках шерсті, а у високій калорійності продукту, яка може спричиняти зайву вагу та порушення травлення.

Багато котів дуже люблять молочні продукти, тож не дивно, що вони можуть зацікавитися маслом і спробувати його на смак. Господареві важливо пам’ятати: не все, що смачне для пухнастика, корисне для його здоров’я.

У деяких котів дійсно спостерігається непереносимість лактози: після вершкового масла може з’явитися діарея або розлад шлунку. Проте невелика кількість зазвичай не викликає дискомфорту.

Ветеринари підкреслюють: вершкове масло — це продукт для людей, а харчові потреби котів значно відрізняються. Тому пропонувати його пухнастикам можна рідко і лише маленькими порціями.