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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Чи можна ділитися розсадою з сусідами за народними прикметами: запам’ятайте мудрість віків

Під час висаджування розсади більшість городників орієнтуються на місячний календар. Так зростальний Місяць вважається найкращим для тих культур, які ростуть над землею, а спадний — для тих, які ростуть під землею. Але це не єдиний нюанс. Дехто також звертає увагу на народні прикмети.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чи можна ділитися розсадою з сусідами за народними прикметами

Чи можна ділитися розсадою з сусідами за народними прикметами / © Pixabay

Найважливіше повір’я, яке передається від покоління до покоління і пов’язане з городом попереджає: в жодному разі не можна ділитися з сусідами чи друзями насінням або розсадою до того, як вони посаджені у вас на грядках. Мовляв тоді не зійде і не буде зростати.

Популярна городна прикмета пов’язана з тим, що потрібно будь-які культури висаджувати потай від сусідів. Кажуть, що тільки тоді воно точно піде в ріст. Вважається, що в цьому разі працює “теорія пристріту”. Якщо посадити нишком, то сусіди не будуть розпитувати, що у вас на городі зростає, а тому не зможуть випадково наврочити.

Ще одна важлива народна прикмета пов’язана зі сприятливими періода для висаджування розсади. Садити будь-які культури, сіяти насіння чи доглядати за городиною краще в так звані “жіночі” дні — середа, п’ятниця та субота.

Не слід показувати придбані дерева або розсаду сусідам. Цю прикмету також пов’язують з можливим “пристрітом”. Тому рослини не показують нікому, поки не висадять на город чи в сад. Кажуть, що інакше вони не приживуться.

Багато городників та садівників все ще вірять, щоб вподобана рослина прижилася, необхідно зірвати без дозволу гілочку або паросток. Мовляв, тоді вона точно виросте.

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