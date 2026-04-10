Чи можна двічі святкувати Великдень — відповідь священника
Священник каже, що головне — це любов, а не дебати про календар.
Через різні календарі частина українців святкує Великдень у різні дати — 5 та 12 квітня. У Церкві пояснили, чи вважається гріхом відзначати свято двічі.
Зі слів священника УГКЦ, духівника Українського католицького університету та представника Львівської архиєпархії отця Михайла Квасюка, святкування Великодня двічі не є гріхом.
«Бути на двох Великодніх літургіях — не гріх. Кожна неділя — це Христове Воскресіння, а звіщати про нього — не гріх», — сказав він.
У Церкві підкреслюють, що головне у святкуванні — не дата, а духовний зміст. Великдень варто провести у молитві, мирі та внутрішній підготовці, а не зосереджуватися виключно на зовнішніх традиціях чи матеріальних атрибутах.
Зазначимо, 2026 року християни в Україні святкують Великдень у різні дні — 5 і 12 квітня. Попри перехід на новий церковний календар, розбіжність між західною та східною традиціями зберігається. Питання єдиного дня святкування для всіх християн світу залишається відкритим.