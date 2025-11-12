Опалі яблука — що з ними робити

Реклама

Проблема великої кількості опалих і гнилих плодів, особливо яблук та груш, є щорічною турботою для садівників, особливо коли врожай видається рясним.

Але багато хто з садівників знають проблемиу, коли фрукти опадають з дерев та гниють, пошкоджені ховробами. Однією з найпоширеніших хвороб є славнозвісний моніліоз. Навіть невелике пошкодження на шкірці плода часто свідчить про глибоке ураження грибком моніліозу. Це поширене і небезпечне захворювання, спричинене патогенними грибами, які активізуються ще навесні під час цвітіння, але виявляють себе восени у вигляді бурих, м’яких плям гнилі на плодах.

Такі уражені плоди непридатні для вживання в їжу, їх не можна залишати під деревами, оскільки гнилизна швидко проникає всередину, і будь-які пошкодження стають прямим джерелом інфекції для всього саду. Спори грибка моніліозу надзвичайно легко розносяться навколишнім середовищем: їх переносить вітер, шкідливі комахи та птахи, що призводить до зараження здорових плодових дерев, чагарників та сусідніх ділянок.

Реклама

Щоб робити з гнилими яблуками ти грушами

Найважливішим і часто ігнорованим кроком є правильна утилізація гнилих плодів. Залишати їх під деревами або у пристовбурних колах є прямою загрозою, оскільки збудники захворювання проникають у ґрунт і зберігаються там до наступного сезону. Замість того, щоб вивозити гнилі яблука та груші на смітник, їх можна перетворити на цінне органічне добриво.

Перший метод — закопування у грядки. Плоди закопують у овочеві грядки на значну глибину, яка має становити не менше 30 сантиметрів. Цей метод вважається безпечним, оскільки моніліоз не вражає городні культури, і грибок не зможе повернутися до плодових дерев. Для прискорення розкладання та гарантованого знищення спорів поверх плодів рекомендується посипати триходерму, золу або гашене вапно, після чого щільно засипати шаром землі. Щоб уникнути поширення грибків, можна посипати яблука сечовиною перед закопуванням.

Другий метод — компостування. Гнилі плоди додають до компостної купи, де їх чергують із шарами трави, бадилля, тирси та землі. Таким чином забезпечується необхідна аерація та прискорює ться процес перегнивання.

Для максимальної ефективності та збагачення готового компосту корисними мікроорганізмами рекомендується пролити компост ем-препаратами (наприклад, «байкал») або розчином триходерми. При дотриманні правильної організації навіть гнилі фрукти можуть перегнити у якісне добриво. Для знищення патогенних мікроорганізмів компостування має тривати пару років.

Реклама

Такі способи дозволють садівникам не лише зберегти свій врожай, але й перетворити потенційну загрозу, якою є гнилі плоди залишені в саду, на цінний ресурс.

Причини ураження моніліозом та профілактичні заходи

Існує кілька ключових факторів, що сприяють масовому ураженню плодів моніліозом. це включає генетичну сприйнятливість окремих сортів, високий інфекційний фон у певному регіоні, а також пошкодження цілісності плодів шкідниками та птахами. Будь-які ушкодження, викликані плодожеркою, осами або іншими комахами, служать ідеальними «воротами» для проникнення грибкової інфекції.

Для зниження ризику ураження садівникам рекомендується обирати стійкі до гнилі сорти під час закладання нового саду.

Ключовим заходом є щорічне та регулярне видалення уражених плодів. Достатньо просто потрясти гілки, щоб гнилі фрукти впали, після чого їх слід зібрати з землі для утилізації. Цей простий захід поступово знижує концентрацію збудників хвороби у садовому середовищі.

Реклама

Ефективна боротьба зі шкідниками також є частиною профілактики. Для контролю комах, які переносять інфекцію, використовують ловчі пояси, пастки на солодкі розчини, виготовлені з компоту, меду або пива, а також застосовують біопрепарати.

Особливу небезпеку становлять мушки-дрозофіли та звичайні мухи, які переносять спори з гниючих плодів на здорові. Для їх контролю ефективні пастки, а також обробка пристовбурних кіл біопрепаратами на основі грибків боверія та метарізіум. ці грибки не лише знищують комах, а й пригнічують сам моніліоз, створюючи природний захисний бар’єр.

Як альтернативу хімічним фунгіцидам, які вимагають тривалого очікування перед збиранням врожаю, можна застосовувати біологічні засоби: сінну паличку або триходерму. Ці корисні грибки можна легко вирощувати в домашніх умовах і безпечно обприскувати ними плоди та ґрунт, що допомагає пригнічувати не лише моніліоз, а й паршу.