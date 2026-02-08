Чи можна годувати кішок молоком: експерти дали неочікувану відповідь

Чим годувати кота без шкоди для здоров’я / © pexels.com

Реклама

У багатьох людей з дитинства закріпився образ: кіт, що з задоволенням лащиться до миски молока. Та реальність не завжди відповідає поширеним уявленням. Ветеринари наголошують: те, що здається природним або звичним, інколи може нашкодити здоров’ю домашнього улюбленця. То чи справді молоко — це безпечне частування? Експерти пояснили, чому відповідь не така однозначна, як здається.

Як молоко впливає на організм кішки

Більшість дорослих котів мають знижену активність ферменту лактази — речовини, яка допомагає перетравлювати лактозу. Коли лактази мало, організм не може правильно розщепити молоко, що призводить до неприємних симптомів.

Саме тому після вживання молока багато котів відчувають дискомфорт, хоча людям може здаватися, що улюбленець «радіє» частуванню.

Реклама

Які симптоми можуть виникнути? Непереносимість молока у котів проявляється кількома типовими реакціями:

здуття живота;

діарея;

підвищене газоутворення;

нудота або блювання;

зміна поведінки через дискомфорт.

Ці прояви можуть виникати навіть після невеликої кількості молока.

Чому міф про «котика з мискою молока» такий популярний

Кошенята дійсно можуть пити молоко, та лише материнське. Його склад відрізняється від коров’ячого чи козячого, а фермент лактаза у малюків працює активніше. Коли коти дорослішають, ферментативна активність знижується, і молоко стає небажаним продуктом.

Попри це міф зберігся завдяки мультфільмам, казкам і звичкам минулого, коли люди ще мало знали про особливості харчування тварин.

Реклама

Що можна давати замість молока

Щоб побалувати свого улюбленця без ризику, можна давати:

спеціальне «котяче молоко» без лактози;

вершки у дуже малій кількості (інколи коти їх переносять краще);

чисту воду — вона завжди найздоровіший вибір;

корисні смаколики, адаптовані для котів.

Найголовніше, пам’ятати про помірність та індивідуальні реакції тварини.