Чи можна готувати на воді з-під крана: професійні кухарі дали остаточну відповідь
Професійні кухарі не відмовляються від водопровідної води повністю, але завжди прагнуть зробити її максимально чистою.
Питання якості води хвилює багатьох, особливо коли йдеться про приготування їжі. Одні без вагань використовують воду з-під крана, інші принципово купують бутильовану чи фільтровану. Але що про це кажуть професійні кухарі? Виявляється, відповідь залежить від кількох важливих факторів, які часто ігнорують у повсякденному житті.
Чи можна використовувати воду з-під крана для приготування їжі
У більшості випадків відповідь — так, але з нюансами. У містах вода проходить очищення і відповідає санітарним нормам, тому формально її можна використовувати для варіння супів чи гарнірів.
Однак професійні кухарі звертають увагу: навіть безпечна вода не завжди є ідеальною для приготування їжі через свій склад і смак. Вода — це основа багатьох страв, і її якість безпосередньо впливає на результат. Якщо у воді є:
надлишок хлору;
домішки металів;
сторонній запах.
Це може змінити смак їжі, особливо супів, соусів і напоїв. Саме тому в ресторанах часто використовують фільтровану воду навіть там, де водопровідна формально придатна.
Коли воду з-під крана краще не використовувати
Є ситуації, коли кухарі радять бути обережними. Наприклад, якщо вода має різкий запах або каламутність, її не варто використовувати без додаткового очищення.
Також небажано брати гарячу воду прямо з-під крана для приготування їжі. Вона може містити більше домішок через проходження через труби і бойлери.
Чи допомагає кип’ятіння? Кип’ятіння знищує більшість бактерій, але не видаляє хлор, солі важких металів чи інші хімічні домішки. Тому це лише часткове рішення.
Що радять професійні кухарі
У більшості випадків вони дотримуються простого правила: для повсякденних страв воду з-під крана використовувати можна, але для деяких страв краще брати фільтровану.
Особливо це стосується:
кави та чаю;
супів і бульйонів;
соусів.
Саме тут смак і якість води відчувається найбільше.
Як покращити якість води вдома
Є кілька простих способів зробити воду кращою:
використовувати фільтр-глечик;
дати воді відстоятися перед використанням;
регулярно чистити чайник і каструлі від накипу.
Ці прості дії значно покращують смак страв.