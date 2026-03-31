Чи можна готувати на воді з-під крана: професійні кухарі дали остаточну відповідь

Питання якості води хвилює багатьох, особливо коли йдеться про приготування їжі. Одні без вагань використовують воду з-під крана, інші принципово купують бутильовану чи фільтровану. Але що про це кажуть професійні кухарі? Виявляється, відповідь залежить від кількох важливих факторів, які часто ігнорують у повсякденному житті.

Чи можна використовувати воду з-під крана для приготування їжі

У більшості випадків відповідь — так, але з нюансами. У містах вода проходить очищення і відповідає санітарним нормам, тому формально її можна використовувати для варіння супів чи гарнірів.

Однак професійні кухарі звертають увагу: навіть безпечна вода не завжди є ідеальною для приготування їжі через свій склад і смак. Вода — це основа багатьох страв, і її якість безпосередньо впливає на результат. Якщо у воді є:

надлишок хлору;

домішки металів;

сторонній запах.

Це може змінити смак їжі, особливо супів, соусів і напоїв. Саме тому в ресторанах часто використовують фільтровану воду навіть там, де водопровідна формально придатна.

Коли воду з-під крана краще не використовувати

Є ситуації, коли кухарі радять бути обережними. Наприклад, якщо вода має різкий запах або каламутність, її не варто використовувати без додаткового очищення.

Також небажано брати гарячу воду прямо з-під крана для приготування їжі. Вона може містити більше домішок через проходження через труби і бойлери.

Чи допомагає кип’ятіння? Кип’ятіння знищує більшість бактерій, але не видаляє хлор, солі важких металів чи інші хімічні домішки. Тому це лише часткове рішення.

Що радять професійні кухарі

У більшості випадків вони дотримуються простого правила: для повсякденних страв воду з-під крана використовувати можна, але для деяких страв краще брати фільтровану.

Особливо це стосується:

кави та чаю;

супів і бульйонів;

соусів.

Саме тут смак і якість води відчувається найбільше.

Як покращити якість води вдома

Є кілька простих способів зробити воду кращою:

використовувати фільтр-глечик;

дати воді відстоятися перед використанням;

регулярно чистити чайник і каструлі від накипу.

Ці прості дії значно покращують смак страв.