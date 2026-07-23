Чи можна користуватись телефоном під час заряджання і як це насправді впливає на батарею

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Уявлення про те, що використання телефону під час заряджання псує акумулятор, є лише черговим популярним міфом. Насправді пристрій можна сміливо використовувати, коли він підключейни до мережі, а для збереження ємності батареї варто звернути увагу на зовсім інші помилки.

Про це пише американське технологічне видання BGR.

Як пояснюють фахівці, під час використання смартфона на зарядці процес відновлення енергії справді сповільнюється, адже струм одночасно живить екран та внутрішні компоненти. Єдиною реальною загрозою для літій-іонної батареї в цей момент є перегрів, який виникає через критичні навантаження. Проте за стандартного щоденного користування сучасні захисні механізми пристрою легко запобігають будь-якій шкоді.

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Що станеться зі смартфоном, якщо використовувати його під час заряджання

Під час роботи смартфона на зарядці енергія зазвичай ділиться між живленням системи та поповненням батареї. Проте у багатьох сучасних гаджетах є технологія обхідної (байпасної) зарядки, яка спрямовує струм безпосередньо до компонентів, оминаючи акумулятор.

Такий підхід суттєво підвищує продуктивність пристрою та запобігає перегріву під час складних завдань на зразок ігор чи монтажу відео. Завдяки цьому літій-іонна батарея не зношується від високих температур, а процесор працює на повну потужність без скидання частот, хоча сам рівень заряду в цей момент залишається незмінним.

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Сучасні смартфони мають інтелектуальні системи управління живленням, які автоматично припиняють подачу струму після досягнення повного заряду, тому залишати пристрій підключеним до розетки ще деякий час не є критичною проблемою. Однак фахівці радять не перетворювати це на щоденну звичку, адже тривале перебування на зарядці, особливо в умовах підвищеної температури чи під час сну, може спричиняти перегрівання та пришвидшувати природне зношення акумулятора.

Водночас більшість користувачів навіть не здогадуються, що найбільшої шкоди акумулятору завдає не тривале перебування на зарядці, а перегрівання, яке виникає через заряджання на сонці, на м’яких поверхнях або під час активного використання ігор та навігації.

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