Чи можна на сороковий день іти до померлих на кладовище: відповів священник

Священник Олексій Філюк пояснив, що українці можуть йти на кладовище не лише на сороковий день після смерті близьких, а й у будь-які інші дні.

Про це він розповів у Іnstagram.

«А хто забороняє? Можна. І на сорок перший можна, і на тридцять дев’ятий можна, і на восьмий, і на одинадцятий. Коли людина хоче, тоді хай йде. Знову ж таки, тут питання індивідуальності. Хочете — йдіть», — розповів він.

Священник пояснив, що відвідувати могили близьких можна будь-коли — на день народження, сороковий день чи будь-який інший.

«На день народження можна. Як хочете, так ходіть. Ніхто вам цього не заборонить, це ваше право. Ваша близька людина там похоронена, ви хочете її провідати, ну та будь ласка, провідуйте. Ну а чому ні? Я коли хочу, тоді ходжу. І кожен собі по своїй мамі і бабці плаче, як собі хоче. Тому сміливо можете йти. Ну, попридумували. На день народження померла, наприклад, там людина близька. Не буду йти на день народження, бо хтось сказав, що то не можна. Можна. Одним словом, не живіть забобонами. Живіть по Євангеліє. І ходіть коли хочете, і куди хочете. Гріха не робіть. Живіть з Богом», — розпові він.

