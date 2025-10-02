ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
354
Час на прочитання
1 хв

Чи можна неодруженим хлопцям нести труну: священник пояснив усі нюанси

Неодруженим хлопцям можна нести труну, оскільки, згідно з роз’ясненнями представників церкви, це не забороняється, а є ділом милосердя та поваги до померлого.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Церква не забороняє неодруженим хлопцям нести тіло померлого

Церква не забороняє неодруженим хлопцям нести тіло померлого / © Pixabay

Обряд поховання завжди був оповитий величезною кількістю забобонів, які не рекомендується порушувати. У народі є повір’я, що неодруженим хлопцям не можна нести труну — накличите біду.

Чи справді це так — священник ПУЦ Олексій Філюк дав пояснення.

«Звичайно, що можна. Але люди в селах попридумували, що „боронь Боже, якщо Іван не жонатий, труну нанести“. А якщо немає кому, то хто має нести? Священик має нести? Можна нести і неодруженим, і одруженим. Діла милосердя виконувати, любити Бога, жити по Євангелії, померлих похоронити — це нормально», — наголосив священник.

Він розповів, що його сини перебували в ситуаціях, коли вони ще були неодруженими і несли труну.

Раніше священник пояснив, у якому одязі треба ховати покійника. Чи треба купувати нові речі для поховання — всі деталі читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
354
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie