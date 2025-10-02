- Дата публікації
Чи можна неодруженим хлопцям нести труну: священник пояснив усі нюанси
Неодруженим хлопцям можна нести труну, оскільки, згідно з роз’ясненнями представників церкви, це не забороняється, а є ділом милосердя та поваги до померлого.
Обряд поховання завжди був оповитий величезною кількістю забобонів, які не рекомендується порушувати. У народі є повір’я, що неодруженим хлопцям не можна нести труну — накличите біду.
Чи справді це так — священник ПУЦ Олексій Філюк дав пояснення.
«Звичайно, що можна. Але люди в селах попридумували, що „боронь Боже, якщо Іван не жонатий, труну нанести“. А якщо немає кому, то хто має нести? Священик має нести? Можна нести і неодруженим, і одруженим. Діла милосердя виконувати, любити Бога, жити по Євангелії, померлих похоронити — це нормально», — наголосив священник.
Він розповів, що його сини перебували в ситуаціях, коли вони ще були неодруженими і несли труну.
