Чи можна неодруженим хлопцям нести труну: священник пояснив усі нюанси

Обряд поховання завжди був оповитий величезною кількістю забобонів, які не рекомендується порушувати. У народі є повір’я, що неодруженим хлопцям не можна нести труну — накличите біду.

Чи справді це так — священник ПУЦ Олексій Філюк дав пояснення.

«Звичайно, що можна. Але люди в селах попридумували, що „боронь Боже, якщо Іван не жонатий, труну нанести“. А якщо немає кому, то хто має нести? Священик має нести? Можна нести і неодруженим, і одруженим. Діла милосердя виконувати, любити Бога, жити по Євангелії, померлих похоронити — це нормально», — наголосив священник.

Він розповів, що його сини перебували в ситуаціях, коли вони ще були неодруженими і несли труну.

