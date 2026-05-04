Чи можна носити нову білизну без прання: що радять експерти

Навіть абсолютно нові труси чи інша білизна з магазину можуть приховувати фактори, які непомітні оку, але впливають на шкіру та здоров’я. В Real Simple розбиралися, чому варто обов’язково прати нову нижню білизну перед тим, як її вдягнути.

Нова білизна — не означає стерильна

Попри те, що вона має ідеальний вигляд, білизна проходить довгий шлях: виробництво, склади, транспортування, примірки в магазині. І на кожному з цих етапів тканина може контактувати з різними поверхнями та людьми.

Особливо це важливо для речей, які щільно прилягають до тіла — саме тому гігієна тут має першочергове значення.

Річ могли вже приміряти інші люди

У магазинах білизну інколи дозволяють приміряти, хоч і з умовою використання захисних засобів. Але на практиці контроль не завжди ідеальний.

У результаті на новій речі можуть залишатися:

бактерії та мікроорганізми;

грибкові спори;

пил і бруд із примірочних;

сліди контакту зі шкірою інших людей.

Саме тому навіть «нова» білизна фактично може бути далеко не ідеально чистою.

Приховані хімічні речовини у тканині

Під час виробництва одяг обробляють спеціальними складами, щоб він краще виглядав, не м’явся та витримував транспортування.

Однак ці речовини можуть викликати небажані реакції:

подразнення шкіри;

почервоніння;

свербіж;

алергічні прояви.

Особливо чутливо на це реагує інтимна зона, тому ризикувати не варто.

Надлишок фарби може залишитися на шкірі

Яскрава або темна білизна інколи «віддає» зайвий барвник під час першого контакту зі шкірою. Це може призвести до неприємних плям або навіть подразнення.

Прання перед носінням допомагає змити залишки фарби та зробити річ безпечнішою.

Як правильно підготувати нову білизну до носіння

Щоб очистити нову білизну, не потрібно складних процедур — достатньо делікатного прання.

Через ніжні тканини (мереживо, тонкі волокна, безшовні моделі) білизна легко пошкоджується. Тому краще:

прати її окремо; або

використовувати спеціальний мішечок для прання.

Найкраще підходять пральні засоби без ароматизаторів і агресивних компонентів — вони менше подразнюють шкіру.

Щадне прання допомагає зберегти форму, еластичність і м’якість тканини, а також продовжує термін служби виробу.

Низька температура краще зберігає структуру тканини та є більш дбайливою до делікатних волокон.

Сушіння на повітрі — найкращий варіант. Сонячне світло додатково допомагає зменшити кількість мікроорганізмів, а сама тканина зношується значно менше, ніж у сушарці.

Прати нову нижню білизну перед першим використанням — це проста, але важлива гігієнічна звичка. Вона допомагає уникнути контакту зі сторонніми мікроорганізмами, зменшує ризик подразнень і робить носіння комфортнішим та безпечнішим.

