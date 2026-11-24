Обрізка троянди

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Наприкінці листопада в Україні вже починаються заморозки, і садівники поспішають підготувати троянди до зими. Одні повністю обрізають кущі, інші залишають їх недоторканими до весни. Однак, неправильний час обрізування та надмірне вкорочення пагонів можуть послабити рослини й негативно вплинути на майбутнє цвітіння. Розповідаємо, чи варто обрізати троянди зараз, після перших заморозків, які гілки можна видаляти восени та коли краще проводити основне обрізування.

Коли правильно обрізати троянди восени

Осіннє обрізування троянд проводять після перших відчутних заморозків, коли рослини вже припинили активний ріст і перейшли у стан зимового спокою. Для роботи обирають сухий день без морозу, щоб не пошкодити промерзлі пагони.

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Як пояснює видання Mon Jardin Ma Maison, передчасне обрізування може стимулювати ріст молодих пагонів, які не встигнуть зміцніти та постраждають від морозів.

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Наприкінці листопада трояндам зазвичай достатньо легкого обрізування, видалення сухих, хворих і зламаних гілок. За потреби можна трохи вкоротити надто довгі пагони, щоб вони не ламалися під вагою снігу або від сильного вітру.

Чому не варто сильно обрізати троянди перед зимою

Сильне осіннє обрізування може послабити кущі перед зимівлею. Крім того, після морозів іноді доводиться повторно видаляти пошкоджені частини гілок.

Тому основне формування троянд краще залишити на кінець зими або початок весни, коли мине загроза сильних морозів. Такі строки для багатьох груп троянд рекомендує Королівське садівниче товариство Великої Британії (RHS).

Водночас спосіб обрізування залежить від виду троянди, деякі плетисті та одноразово квітучі сорти потребують іншого підходу, щоб зберегти пагони, на яких з’являться квіти.

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Які гілки троянд можна обрізати зараз

Під час підготовки кущів до зими насамперед зверніть увагу на стан пагонів.

Восени можна видалити:

Сухі гілки. Вони вже не розвиватимуться й не братимуть участі в майбутньому цвітінні.

Зламані та пошкоджені пагони. Їх прибирають, щоб запобігти подальшим пошкодженням.

Гілки з явними ознаками хвороб. Уражені частини видаляють, щоб зменшити ризик поширення інфекцій.

Надто довгі пагони, які сильно розгойдуються від вітру. За потреби їх можна помірно вкоротити.

Останній пункт особливо важливий для високих кущових троянд. Сильний вітер розгойдує довгі гілки, через що може пошкоджуватися основа рослини.

Проте таке обрізування не потрібно проводити на кожному кущі. Якщо троянда компактна, має здорові гілки та не потребує додаткового захисту, її можна залишити до весни.

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Як обрізати різні види троянд восени

Не всі троянди однаково реагують на обрізування. Тому важливо враховувати, яка саме рослина росте у вашому саду.

Чайно-гібридні троянди та флорибунди. Восени можна видалити пошкоджені пагони й за потреби трохи зменшити висоту куща. Основне обрізування проводять наприкінці зими або навесні.

Плетисті троянди. Їх не варто радикально вкорочувати лише для підготовки до морозів. Довгі здорові пагони зазвичай зберігають, а для зимового захисту за потреби обережно знімають з опор і закріплюють. Водночас деякі повторноквітучі плетисті троянди обрізують у період спокою, тому потрібно враховувати особливості конкретної групи.

Старовинні та одноразово квітучі троянди. Із ними слід бути особливо обережними. Частина таких сортів цвіте на пагонах попереднього року, тому сильне осіннє обрізування може позбавити їх майбутніх квітів.

Молоді троянди. Кущі, які посадили нещодавно, краще не піддавати сильному обрізуванню перед зимівлею. Достатньо видалити пошкоджені або хворі частини.

Чи потрібно вкривати троянди відразу після обрізування

Ні, відразу після обрізування вкривати троянди не потрібно. Якщо надворі ще тепло, під укриттям накопичуватиметься волога, через що пагони можуть загнивати та уражатися грибковими хворобами.

Як радять фахівці компанії «Украфлора», вкривати троянди краще тоді, коли температура повітря стабільно тримається приблизно на рівні −5…−7 °C. Короткочасні невеликі заморозки для підготовлених кущів зазвичай не становлять серйозної небезпеки.

Перед укриттям потрібно прибрати з-під троянд опале листя, особливо якщо воно має ознаки хвороб. Основу куща можна захистити шаром сухого ґрунту або зрілого компосту.

Для додаткового захисту теплолюбних сортів використовують спеціальні укривні матеріали, зокрема біле агроволокно. Його краще натягувати на каркас, щоб матеріал не притискав пагони та під ним залишався простір для повітря.

Водночас не всі троянди потребують однакового утеплення. Морозостійким сортам у відносно м’якому кліматі може бути достатньо захисту основи куща, тоді як менш витривалі рослини потребують повноцінного укриття.

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