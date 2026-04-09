Чи можна освячувати алкоголь у великодньому кошику: що кажуть священники
Найчастіше дозволяють святити вино. У Біблії вино має символічне значення і згадується як у Старому, так і в Новому Завіті.
Традиційно на Великдень у церкві освячують паску, яйця, м’ясні продукти, сир, масло, хрін, сіль. Не заборонено класти до великоднього кошика, але є одне «але».
Чи можна освячувати алкоголь у великодньому кошику, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Щодо алкогольних напоїв, то найчастіше дозволяють святити вино або кагор — як символ радості та святкування, а ще його приносили з іншими дарами як знак подяки.
Окрім того, вино має біблійне значення. Зокрема, у Новому Завіті цей напій набуває особливого значення під час Таємної вечері. Ісус сказав про чашу з вином: «Це є Кров Моя Нового Завіту…». Саме тому вино використовують у причасті — як символ жертви Ісуса і спасіння.
Водночас священник Олексій Мельніченко наголошує: за церковними канонами, споживання алкоголю можливе, якщо воно розумне. Людина, що прийшла до церкви, має усвідомлювати — це суперечить самому змісту свята.
Втім, міцний алкоголь — горілку чи коньяк приносити не можна. Церква не заохочує його освячення. Священик Тарас Відюк каже, що великодній кошик потрібно наповнювати лише продуктами, які відповідають духу свята, — чого не скажеш про міцний алкоголь.
«Не прийнято освячувати міцний алкоголь, сигарети чи інші шкідливі речі, адже це суперечить духовному змісту свята», — наголосив він.
Нагадаємо, ми писали про те, що не можна класти у великодній кошик. Частина заборон на освячування тих чи інших продуктів у церкві має історичне підґрунтя, а частина — пов’язана з церковним порядком.