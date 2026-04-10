Велика субота 2026: чи можна пекти паску напередодні Великодня

Велика субота - останній День перед Світлим Воскресінням. Атмосфера вже не така скорботна, як у Страсну п’ятницю. Цього у церквах закінчують особливі богослужіння, а господині завершують усі святкові приготування.

Чи можна пекти паску у переддень Великодня, у Велику суботу, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Пекти паски у Велику суботу можна - на відміну від Страсної п’ятниці, яка є днем суворого посту. Випікати паски, як і фарбувати яйця, в останній день перед Великоднем - дуже поширена практика.-Церква не забороняє цього, адже це частина підготовки до свята.

Священник і військовий капелан Тарас Видюк наголошує, що пекти паски за традицією найкраще саме у Чистий четвер, але також дозволяється випікання і у Велику суботу.

«Паски печуть упродовж Страсного тижня, але у п’ятницю не рекомендується. Найкраще — у четвер або в суботу», - каже він.

Втім, є кілька важливих моментів:

пекти варто без поспіху і метушні, з добрим настроєм;

не слід перетворювати цей процес на виснажливу роботу;

бажано поєднувати приготування з внутрішнім спокоєм і думками про свято.

Загалом, за церковною традицією, Велика субота — це день тиші, очікування і духовної підготовки. Заборони не є суворими, але закликають до помірності та спокою.

