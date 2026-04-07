Чи можна пекти паски у Страсну п’ятницю: пояснення священиків, народні традиції та важливі поради

Страсна п’ятниця — це передусім день тиші і духовного осмислення. Хоча пекти паски формально не заборонено, все ж таки рекомендовано утриматися від цього і присвятити час внутрішньому спокою. Найкраще залишити приготування на інші дні, щоб зберегти атмосферу свята і гармонії.

Страсна п’ятниця — один із найважливіших і найстрогіших днів перед Великоднем. Саме цього дня віряни згадують страждання і розп’яття Ісуса Христа, тому він супроводжується тишею, молитвою та стриманістю. Водночас у багатьох виникає практичне питання: чи дозволено у цей день займатися випіканням пасок, чи краще відкласти це на інший час?

Що кажуть священики

Більшість священнослужителів сходяться на думці, що Страсна п’ятниця — це день духовного зосередження, а не хатніх справ.

У цей час рекомендується утриматися від важкої фізичної роботи, прибирання та кулінарних процесів, якщо вони не є необхідними. Основний акцент має бути на молитві, відвідуванні богослужінь і внутрішньому спокої.

Тому випікання пасок у цей день не заборонене суворо, але й не вітається з духовної точки зору.

Народні традиції та прикмети

У народі Страсну п’ятницю завжди вважали особливим днем, коли не варто займатися жодною роботою.

Існує повір’я, що випічка цього дня може «не вдатися» — тісто не підніметься або паска вийде невдалою. Також вважалося, що порушення спокою цього дня може принести проблеми.

Саме тому господині традиційно намагалися завершити всі приготування у чистий четвер або відкласти їх на суботу.

Коли краще пекти паски

Найбільш сприятливими днями для випікання вважаються чистий четвер і Велика субота.

У ці дні дозволяється готуватися до свята, і процес випікання супроводжується гарним настроєм та світлими думками, що, за традицією, впливає і на результат.

Однак сучасний ритм життя іноді змушує відступати від традицій. Якщо немає іншої можливості, випікання у Страсну п’ятницю не вважається гріхом. Втім важливо зберігати повагу до значення цього дня: уникати поспіху, конфліктів і негативних емоцій.

