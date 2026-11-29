Чи можна пенсіонерам продавати городину / © www.freepik.com/free-photo

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Пенсіонери в Україні мають право продавати овочі, фрукти, ягоди та іншу сільськогосподарську продукцію, вирощену на власній земельній ділянці, без реєстрації фізичної особи-підприємця. Закон дозволяє господарствам реалізовувати надлишки врожаю, а така діяльність за визначених умов не вважається підприємництвом. Водночас є правила щодо походження продукції, підтверджувальних документів і суми річного доходу. Розбираємося, що потрібно знати пенсіонерам, які хочуть продавати городину на ринку.

Чи потрібно пенсіонеру відкривати ФОП для продажу власного врожаю

Ні, якщо людина продає надлишки продукції, яку самостійно виростила для потреб свого господарства. Це передбачено Законом України «Про особисте селянське господарство».

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У статті 1 Закону зазначено, що особисте селянське господарство може виробляти, переробляти та реалізовувати надлишки сільськогосподарської продукції. Така діяльність не належить до підприємницької.

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Це означає, що пенсіонери можуть продавати вирощені на городі картоплю, помідори, огірки, капусту, моркву, яблука, ягоди та іншу власну продукцію без оформлення ФОП. Пенсійний статус не створює окремих обмежень: правила однакові для всіх фізичних осіб.

Важлива умова — продавати саме власний урожай, а не регулярно закуповувати овочі в інших людей для подальшого перепродажу. Така торгівля вже має інший правовий характер і може вимагати реєстрації підприємницької діяльності.

Яку суму можна заробити на городині без сплати податків 2026 року

Окремі правила передбачені Податковим кодексом України. Відповідно до підпункту 165.1.24 статті 165, дохід від продажу власної сільськогосподарської продукції не оподатковується, якщо його загальна сума за календарний рік не перевищує 12 мінімальних заробітних плат, установлених на 1 січня відповідного року.

2026 року мінімальна зарплата становить 8 647 гривень. Отже, річний неоподатковуваний ліміт для продажу власної городини дорівнює 103 764 гривням.

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Якщо дохід перевищує цю суму, оподатковується не весь заробіток, а лише перевищення. Також необхідно подати річну декларацію про майновий стан і доходи.

Які документи потрібні для продажу овочів

Для підтвердження того, що продукція вирощена самостійно, передбачена довідка за формою № 3-ДФ. Її видає сільська, селищна або міська рада за місцем податкової адреси людини. Для отримання потрібно подати письмову заяву, а строк видачі становить до п’яти робочих днів.

Довідка підтверджує наявність земельних ділянок, на яких людина вирощує сільськогосподарську продукцію. Вона особливо важлива, якщо овочі чи фрукти продають підприємству або ФОП, які виступають податковими агентами: їм передають копію документа.

Якщо пенсіонер продає городину безпосередньо споживачам на ринку, варто мати документи, що підтверджують походження продукції, та дотримуватися правил торгівлі на відповідному ринку.

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Коли без ФОП уже не обійтися

Якщо людина не просто продає надлишки врожаю, а систематично закуповує продукцію для перепродажу, організовує постійну торгівлю як бізнес або фактично займається підприємницькою діяльністю, питання реєстрації ФОП потрібно розглядати окремо.

Також важливо розрізняти продаж свіжих овочів і реалізацію продуктів переробки. Для домашньої консервації, солінь та інших готових харчових продуктів можуть діяти додаткові вимоги до безпечності й обігу харчових продуктів.

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