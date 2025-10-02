ТСН у соціальних мережах

Чи можна переплавити або здати до ломбарду обручки

Переплавлення обручок або здавання їх до ломбарду — це абсолютно нормальні та практичні дії, які не суперечать християнським принципам.

Віра Хмельницька
Втрата обручки — це не трагедія і не знак краху шлюбу

Втрата обручки — це не трагедія і не знак краху шлюбу / © Pixabay

Обручки — це не просто прикраса, а символ вірності й кохання, який ми часто носимо все життя. Однак інколи виникають ситуації, коли потрібно здати їх до ломбарду.

Чи є в цьому гріх — пояснив священник Православної Церкви України Олексій Філюк.

Священник зауважив, що втрата обручки не є катастрофою чи знаком краху шлюбу. Втрата цього символу не впливає на духовний зв’язок подружжя. Якщо вона втрачена або зіпсувалася, можна без проблем придбати нову. Головне — це кохання, взаємоповага та виконання божих заповідей у шлюбі, а не сама прикраса.

«А якщо живуть, як кіт і пес, то тоді обручка вже нічого не вирішить», — додав він із гумором.

Що стосується здавання обручок до ломбарду, то й у цьому немає нічого гріховного, за словами священника Олексія. Якщо обручка вже не є символом вашого шлюбного життя або ви потребуєте коштів, це можна зробити без духовних наслідків. Важливо, щоб зміни в матеріальних об’єктах не впливали на духовну сутність ваших стосунків.

