Чи можна підключати обігрівач через подовжувач: питання, яке цікавить всіх

Чи можна підключати обігрівач через подовжувач

З настанням холодного сезону електричні обігрівальні прилади стають незамінними, проте їхнє підключення потребує особливої уваги до правил електробезпеки.

Фахівці категорично не рекомендують підключати потужні обігрівачі через побутові подовжувачі, оскільки це створює значний ризик перевантаження електромережі та може стати причиною пожежі.

Чому не можна підключати обігрівач через подовжувач

Головна причина, через яку слід уникати використання подовжувачів для обігрівачів, криється у великій потужності, яку споживають ці прилади, що часто перевищує можливості стандартних аксесуарів.

Більшість поширених обігрівальних приладів, таких як масляні радіатори, конвектори чи тепловентилятори, споживають значну потужність, зазвичай у діапазоні від 1,5 до 2,5 кіловат (1500–2500 вт).

Стандартні побутові подовжувачі, розраховані на живлення комп’ютерів чи зарядних пристроїв, часто мають обмеження на сумарну потужність близько 1,8 кіловат (1800 вт).

При підключенні потужного обігрівача до слабкого подовжувача відбувається перевантаження. Це викликає сильне нагрівання мідних дротів, особливо у місці з’єднання (вилці) та всередині корпусу подовжувача, що призводить до розплавлення та займання ізоляції.

Використання «гірлянди» з кількох подовжувачів, з’єднаних послідовно, з обігрівачем на кінці, є вкрай небезпечним і багаторазово підвищує ризик виникнення аварійної ситуації.

Правила підключення потужних приладів

Для забезпечення безпеки оселі та уникнення пожежі слід дотримуватися суворих правил підключення потужних обігрівальних приладів.

Головне правило — це пряме підключення, тільки до розетки. Обігрівач необхідно підключати безпосередньо до стаціонарної настінної розетки.

Бажано використовувати розетку, яка підключена до мережі через автоматичний вимикач у розподільному щитку. Цей вимикач спрацює і знеструмить лінію у разі перевантаження, запобігаючи перегріву проводки.

Не слід вмикати в ту ж розетку інші потужні споживачі електроенергії, щоб уникнути сумарного перевантаження.

Якщо без подовжувача ніяк, що робити?

Вимога до подовжувача (якщо уникнути неможливо)

У виняткових ситуаціях, коли використання подовжувача є неминучим, слід обирати лише промислові моделі з високою якістю та відповідним маркуванням:

Максимальна допустима потужність подовжувача, вказана на його корпусі, має бути більшою, ніж потужність обігрівача, і бажано мати значний запас.

Перетин дроту має бути достатнім для роботи з високими струмами (як правило, потрібен товщий дріт, ніж у звичайних побутових подовжувачах).

Додаткові заходи пожежної безпеки

Навіть при правильному підключенні, необхідно дотримуватися запобіжних заходів щодо розміщення та контролю роботи приладу.

Обігрівач слід встановлювати на безпечній відстані — мінімум 1–1,5 метра — від легкозаймистих предметів, таких як штори, фіранки, меблі, папір або одяг.

Категорично заборонено залишати увімкнений обігрівач без нагляду або залишати його працювати на ніч, якщо він не має відповідних систем захисту.

Використовуйте лише справні прилади, які обладнані функцією автоматичного вимкнення у разі перегріву або перекидання.

Дотримання цих правил є критично важливим, особливо у будинках зі старою електропроводкою, оскільки потужний обігрівач може створити надмірне навантаження на всю внутрішню мережу.