Чи можна прати постіль разом з одягом: експерти дали остаточну відповідь

Чи можна прати постіль разом з одягом

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Прати постільну білизну разом із повсякденним одягом технічно можна, але фахівці з догляду за тканинами радять не робити це звичкою. Річ не лише в гігієні: простирадла та підковдри займають багато місця в барабані, можуть обмотуватися навколо футболок і дрібних речей, через що вода й мийний засіб гірше циркулюють під час прання. У матеріалі видання Martha Stewart експерти пояснили: поєднувати постіль із легким одягом допустимо, якщо тканини сумісні за складом, кольором і температурою прання. Однак для якісного очищення білизні краще залишати достатньо вільного простору в машинці.

Коли постіль можна прати разом з одягом

Такий варіант підходить, якщо потрібно випрати легке бавовняне простирадло або наволочки разом із піжамою, футболками чи іншими тонкими речами. Важливо, щоб усі вироби мали однакові вимоги до температури, режиму та відтискання.

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Перед завантаженням варто перевірити кілька умов:

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Однаковий колір. Білу постіль не слід класти до темних або яскравих речей, особливо якщо одяг новий і може линяти.

Подібний склад тканини. Бавовняні простирадла можна поєднувати з бавовняним одягом, якщо це дозволяють рекомендації на етикетках.

Приблизно однаковий рівень забруднення. Не варто прати постіль разом із робочим одягом, спортивною формою або речами зі стійкими плямами.

Достатньо місця в барабані. Білизна має вільно рухатися у воді, а не бути щільно утрамбованою.

Дрібні речі, наприклад шкарпетки, краще покласти в спеціальний мішечок для прання. Так вони не загубляться серед великих простирадл і не плутатимуться в тканині.

Який одяг не варто класти до постільної білизни

Окремо від простирадл і наволочок краще прати джинси, одяг із грубими застібками, речі з блискавками, гачками та декоративними елементами. Вони можуть чіплятися за тонку тканину й пошкоджувати її під час обертання барабана.

Не рекомендується поєднувати постіль зі спортивним одягом, сильно забрудненими речами та виробами, які потребують інтенсивного циклу. Також краще не додавати рушники: вони важчі, довше сохнуть і можуть залишати ворс на поверхні тканини.

Шовкові наволочки, сатинову білизну та інші делікатні вироби потрібно прати відповідно до рекомендацій виробника, а не разом із речами для звичайного циклу.

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