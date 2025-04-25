Чи можна прати вовняні речі в пральній машині: можливо, зовсім не потрібно все робити руками

Чи можна прати вовняні речі в пральній машині / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Перед тим, як прати в машині, обов’язково застебніть всі блискавки, щоб металеві частини не пошкодили матеріал. Гудзики краще розстібати, щоб уникнути деформації петель. Одяг варто вивертати, аби зберегти зовнішній шар від тертя.

Для прання слід використовувати тільки спеціальний рідкий мийний засіб для вовняних виробів. Кондиціонер додається у відповідний відсік, щоб зберегти ніжність і м’якість волокон.

У пральній машині обирається режим “вовна” або “делікатне прання” за температури не вище 30 градусів. Якщо таких режимів немає, потрібно вручну налаштувати мінімальні оберти віджимання.

Реклама

Вовну суворо заборонено сушити в пральній машині. Після завершення прання речі обережно виймають і дають воді стікати природним шляхом. Для цього їх розміщують у тазі або на спеціальній решітці, не викручуючи.

Якщо на виробі є забруднення, їх обробляють до основного прання. Вовну не варто довго замочувати — достатньо просто нанести мийний засіб безпосередньо на пляму. Загальний час контакту з водою не має перевищувати 45 хвилин, інакше волокна можуть втратити свою еластичність.

Для ручного прання важливо вибрати достатньо велику ємність. Вовна швидко вбирає вологу, тому річ має вільно плавати у воді. Температура води повинна бути в межах 25–30 градусів, а для прання використовується м’який мийний засіб або шампунь.

Виріб занурюють у мильний розчин, але не труть і не викручують. Достатньо обережно прополоскати, щоб бруд відокремився без застосування механічних зусиль. Надмірне тертя може призвести до утворення катишків і зменшення розміру.

Після прання річ ополіскують у чистій воді з кондиціонером. Для більшого пом’якшення можна додати кілька крапель гліцерину, що допоможе зберегти структуру волокон і уникнути їх електризації.

Воду зливають, не піднімаючи виріб, щоб не пошкодити його форму. Вовну обережно притискають до стінок тазу, даючи волозі стікати природним шляхом. Віджимати або викручувати тканину не можна, оскільки це призводить до втрати форми.

Для сушіння виріб кладуть на махрове рушник в горизонтальному положенні.