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Чи можна пити каву, якщо ви приймаєте ліки: остаточна відповідь медичних експертів
З якими препаратами кофеїн може взаємодіяти, чому важливий час приймання та як уникнути небажаних реакцій.
Кава не заборонена під час приймання всіх ліків. У більшості випадків чашка кави не становить проблеми, але деякі препарати можуть взаємодіяти з кофеїном або гірше засвоюватися, якщо запивати їх кавою. Тому важливо не лише те, які ліки ви приймаєте, а й коли саме п’єте каву. За даними медичного довідника MedlinePlus, кофеїн може впливати на дію окремих антибіотиків, стимуляторів, препаратів для серця та інших ліків.
З якими ліками кава може заважати
Препарати для щитоподібної залози. Кава може зменшувати всмоктування левотироксину, через що організм отримує менше діючої речовини. Такі ліки зазвичай приймають зранку, запиваючи водою, а каву п’ють пізніше. Точний інтервал перевірте в інструкції або уточніть у фармацевта.
Препарати заліза. Кава може перешкоджати засвоєнню заліза, особливо якщо пити її одночасно з таблеткою. Щоб не знижувати ефективність лікування, не запивайте препарат кавою та дотримуйтеся інтервалу, зазначеного в інструкції.
Деякі антибіотики. Окремі препарати, зокрема з групи фторхінолонів, можуть сповільнювати виведення кофеїну з організму. Через це звична кількість кави іноді сильніше спричиняє тремтіння, серцебиття, тривожність або безсоння.
Ліки, що стимулюють нервову систему. Якщо препарат уже має стимулювальну дію, кофеїн може посилити небажані ефекти — наприклад, прискорене серцебиття чи нервозність. У такому разі варто уточнити у лікаря або фармацевта, чи потрібно обмежити каву.
Як безпечно пити каву під час лікування
Не запивайте ліки кавою, якщо інструкція прямо цього не дозволяє. Найкраще приймати таблетки з водою, а щодо часу для кави — орієнтуватися на рекомендації до конкретного препарату. Не змінюйте дозу ліків і не скасовуйте їх самостійно.
Якщо ви не знаєте, чи сумісна ваша кава з ліками, назвіть фармацевту препарат і дозування та запитайте, чи потрібен часовий інтервал. Це особливо важливо, якщо ви приймаєте кілька засобів одночасно або регулярно п’єте багато кави.