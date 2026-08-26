Чи можна пити протермінований чай: експерти дали відповідь та назвали головні ознаки його псування

Чай / фото ілюстративне / © pexels.com

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Чимало людей на світі мають вдома запаси чаю. Нерідко буває, що коробка із цим напоєм досить давно лежить у шафі на кухні й термін придатності його давно минув.Проте викидати її в смітник не варто поспішати.

Експерти переконують, що дата, яка зазначена на упаковці вказує лише на втрату пікової свіжості, а не на небезпеку для здоров’я, пише видання Martha Stewart.

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За умови правильного зберігання чайні пакетики можуть залишатися смачними та придатними до споживання набагато довше, ніж зазначено на упаковці. Фахівці розповіли, скільки насправді зберігається цей напій, як розпізнати його псування та як правильно тримати чайні запаси, щоб зберегти їхній аромат.

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Що насправді означає термін придатності, зазначений на упаковці

Експертка Крістіна Такер із The Republic of Tea розповіли, що чайні пакетики, як правило, безпечні для вживання після закінчення терміну придатності. Проте вона зазначила, що з часом чай поступово втрачає частину свого аромату та смаку, тому враження від першого ковтка можуть бути не такими насиченими.

Як зазначають співзасновники компанії «Brooklyn Tea» Джаміла Макгілл та Альфонсо Райт, більшість сортів чаю зберігає свій смак та міцність до двох років. Головне — тримати його в щільно закритій ємності у сухому та темному місці.

Більшість сортів чаю зберігає свій смак та міцність до двох років / © pexels.com

Водночас експерти застерігають, що псуватися чай починає через помилки у зберіганні. Наприклад, якщо залізти в банку з листовим чаєм мокрою ложкою, у ньому швидко з’явиться пліснява, і такий напій стане вже небезпечним для здоров’я.

Як зрозуміти, що чайні пакетики зіпсовані

Орієнтуйтеся перш за все на реальний вигляд і запах продукту, а не лише на дату на упаковці. За словами Джаміла Макгілл та Альфонсо Райта, цей термін показує лише період максимальної свіжості, після якого чай не стає автоматично шкідливим.

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Експертка Крістіна Такер радить одразу викидати чай, якщо з’явився затхлий або неприємний запах, плями плісняви, змінився колір чи є сліди вологи. Якщо ж зовнішній вигляд та аромат у нормі, напій можна спокійно заварювати.

Проте якщо вже готовий чай виходить блідим, майже не пахне та не має насиченого смаку, фахівці рекомендують з ним попрощатися. Як зазначають фахівці, старе чайне листя чудово підійде як добриво для компосту.

Як правильно зберігати чайні пакетики

Щоб зберегти смак чаю та подовжити термін його придатності, тримайте пакетики у сухому й прохолодному місці, подалі від тепла та прямого сонця. Експертка Крістіна Такер наголошує, що найбільшим ворогом цього напою є саме волога, від якої швидко утворюється небезпечна пліснява.

Для надійного захисту ароматів найкраще використовувати щільно закриту ємність. За словами співзасновників компанії «Brooklyn Tea», якщо оригінальна упаковка вже відкрита або не забезпечує герметичності, чай варто пересипати у непрозорий герметичний контейнер.

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