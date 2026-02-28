Чи можна садити тюльпани навесні та коли це краще робити

Тюльпани / © Pixabay

Тюльпани є класичним символом весни, з яскравим цвітінням, яке сповіщає про настання теплих днів. Якщо ви хочете, щоб тюльпани тішили пишним цвітом, варто знати, коли садити цибулини тюльпанів.

Експерти з садівництва поділились інформацією, яка допоможе вам спланувати оптимальний час посадки для тюльпанів, пише realsimple.

Коли садити цибулини тюльпанів

Найкращий час для посадки цибулин тюльпанів — осінь, але точні терміни залежатимуть від вашого місця розташування.

«Немає однозначної відповіді на це запитання, оскільки найкращий час для посадки цибулин тюльпанів залежить від зони зимостійкості», — каже власник The Harden Garden Райан Харден.

Загальні рекомендації: висаджуйте тюльпани з кінця вересня до початку листопада. Зберігайте цибулини в холодильнику протягом 10-12 тижнів перед посадкою, якщо осінь буде доволі теплою.

Чи можна садити тюльпани навесні

Весняна посадка також є варіантом для тюльпанів, але цибулинам потрібен час, щоб охолонути, щоб дати повне цвітіння.

Якщо ви садите тюльпани навесні, висаджуйте цибулини ранньою весною, щоб мати якомога прохолодніший час. При весняній посадці ваші тюльпани можуть зацвісти пізньою весною або не зацвісти до наступного року.

Ще один варіант весняної посадки — посадка горшкових тюльпанів.

Посадка тюльпанів навесні — головні помилки

Серед головних помилок під час посадки тюльпанів — перезволоження ґрунту та щільне розміщення. А густе розміщення призводить до затінення цих світлолюбних рослин і конкуренцію за поживні речовини.

Крім того, не варто надто глибоко занурювати цибулини у землю, оскільки це дуже ускладнить їхнє проростання.

