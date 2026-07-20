Чи можна садити тую біля свого будинку: що про це говорять експерти та народні прикмети

Чи можна садити туї біля дому / © Фото з відкритих джерел

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Туя вже багато років залишається однією з найпопулярніших декоративних рослин для озеленення подвір’я. Вона прикрашає сади, створює живі огорожі та залишається зеленою протягом усього року. Проте навколо цього хвойного дерева існує чимало народних прикмет, через які деякі люди побоюються садити його біля будинку. То чи справді туя може приносити нещастя, чи це лише давні забобони? Розглянемо, що про це говорять народні повір’я та фахівці.

Що символізує туя

Туя належить до вічнозелених хвойних рослин, які у багатьох культурах символізують довголіття, стійкість, спокій і захист. Саме тому її часто садять біля житлових будинків, громадських будівель, парків і храмів.

Завдяки густій кроні рослина добре захищає ділянку від пилу, вітру та сторонніх поглядів, а також створює затишну атмосферу.

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Які існують народні прикмети про тую

У народній традиції можна зустріти різні повір’я щодо туї. Одні вважали, що хвойні дерева біля оселі можуть притягувати смуток або самотність, інші пов’язували їх із кладовищами через поширене використання в озелененні таких місць.

Саме через це подекуди існувала думка, що тую не варто садити біля житла.

Водночас були й зовсім інші вірування. У деяких регіонах вважали, що вічнозелені рослини захищають двір від негативної енергії, недоброзичливців і негоди, а також символізують міцність родини та благополуччя.

Що кажуть експерти

Ландшафтні дизайнери, дендрологи та садівники не бачать жодних причин відмовлятися від садіння туї біля будинку.

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Фахівці наголошують, що ця рослина абсолютно безпечна для людини, добре очищує повітря від пилу, виділяє фітонциди, які пригнічують розвиток деяких мікроорганізмів, і допомагає створити комфортний мікроклімат на ділянці.

Жодних наукових доказів того, що туя може негативно впливати на долю чи добробут родини, не існує.

Які переваги має туя

Туя залишається декоративною у будь-яку пору року. Вона чудово переносить обрізування, тому з неї легко формувати живоплоти різної висоти.

Рослина також добре затримує пил, зменшує силу вітру, частково приглушує шум із вулиці та створює природний зелений екран, який забезпечує приватність подвір’я.

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Ще однією перевагою є довговічність. За правильного догляду туя може прикрашати ділянку десятки років.

Як правильно посадити тую

Щоб дерево добре розвивалося, варто вибирати сонячне місце або легку півтінь. Ґрунт має бути пухким, водопроникним і без застою води.

Не рекомендується висаджувати великі сорти надто близько до фундаменту будинку. Бажано залишати щонайменше півтора-два метри, щоб доросла рослина мала достатньо простору для розвитку.

Після садіння молоді дерева потребують регулярного поливу, особливо у спекотну погоду, а пристовбурне коло бажано замульчувати корою або тріскою.

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