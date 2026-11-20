Правила видалення зелених насаджень / © Фото з відкритих джерел

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Якщо дерево у дворі багатоквартирного будинку затіняє вікна, заважає паркуванню або здається мешканцям зайвим, це ще не означає, що його можна самостійно спиляти. Навіть якщо за таке рішення виступає кілька сусідів, для видалення зелених насаджень на прибудинковій території зазвичай потрібні офіційні підстави та дозвільні документи.

Хто має право дозволити спилювання дерева біля багатоповерхівки

Насамперед потрібно з’ясувати, кому належить земельна ділянка, на якій росте дерево. Якщо це комунальна територія загального користування, рішення про видалення зелених насаджень ухвалює виконавчий орган місцевої ради. Після обстеження дерева та оформлення необхідних документів видається спеціальний дозвіл — ордер на видалення зелених насаджень.

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Якщо ж дерево росте на приватній земельній ділянці, рішення про його видалення приймає власник або користувач цієї землі. У такому випадку процедура відрізняється від тієї, що діє для комунальних територій.

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Важливо: сам факт, що дерево розташоване поруч із багатоквартирним будинком, не означає, що воно належить мешканцям або що ОСББ може самостійно дозволити його спиляти. Згода сусідів також не замінює передбаченого законом ордера.

У яких випадках дерева можна видаляти

Законодавство передбачає конкретні підстави для видалення зелених насаджень. Зокрема, це можливо, якщо:

дерево стало аварійним і може впасти, загрожуючи людям або майну;

воно засохло, пошкоджене або досягло вікової межі;

виникла необхідність усунути аварію на інженерних мережах;

дерево перешкоджає проведенню законних будівельних, ремонтних чи експлуатаційних робіт;

потрібно відновити природне освітлення житлового приміщення, яке затіняють зелені насадження.

Однак навіть якщо дерево сухе або аварійне, це не завжди означає, що будь-хто може взяти пилку й самостійно його зрубати. У звичайній ситуації стан насадження має бути встановлений під час обстеження, а видалення — оформлене відповідно до процедури.

Винятки передбачені для невідкладних ситуацій, коли пошкоджене дерево безпосередньо загрожує життю, здоров’ю людей або майну, а також під час ліквідації наслідків стихійного лиха чи аварії. У таких випадках роботи можуть проводити з подальшим оформленням документів.

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Який штраф загрожує за незаконне спилювання дерев

За знищення або пошкодження зелених насаджень у населених пунктах стаття 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф:

для громадян — від 170 до 510 гривень;

для посадових осіб і фізичних осіб-підприємців — від 510 до 850 гривень.

Але адміністративним штрафом відповідальність не обмежується. Винна особа також може бути зобов’язана відшкодувати матеріальну шкоду, завдану незаконним знищенням дерева. Її розмір залежить від установлених обставин і може бути значно більшим за суму штрафу.

Спочатку потрібно встановити власника земельної ділянки, з’ясувати стан дерева та пройти передбачену законом процедуру.

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