Чи можна стелити лінолеум на теплу підлогу: повний гід як підібрати покриття

Чи можна стелити лінолеум на теплу підлогу

Реклама

Можливість укладання лінолеуму як фінішного покриття поверх системи теплої підлоги часто викликає питання у власників житла. Хоча це рішення є цілком реалізованим, воно вимагає виняткової уваги до вибору системи обігріву та самого покриття. Недотримання правил може призвести до швидкої деформації лінолеуму та поломки системи.

Максимальна температура та тип матеріалу

Лінолеум, незалежно від його основи (полімерної чи натуральної), не витримує сильного нагріву. найпоширеніший полівінілхлоридний (пвх) лінолеум та його модифікації можна стелити на теплу підлогу. Але існує принципове обмеження: температура поверхні покриття не повинна перевищувати +27-28 градусів. На жаль, «жароміцнішого» лінолеуму не існує. Це обмеження є визначальним для вибору самої системи підігріву.

Як вибрати лінолеум на теплу підлогу

При виборі необхідно звернути увагу на два ключові аспекти: маркування та клас зносостійкості.

Реклама

Лінолеум, придатний для укладання на теплу підлогу, обов’язково має спеціальне маркування або значок, який можна знайти на упаковці або в інструкції. Не варто покладатися лише на слова продавця або опис в інтернет-магазині, якщо на товарі немає однозначних вказівок.

Класи зносостійкості — цей показник визначає здатність покриття витримувати механічні навантаження.

Побутові класи, що починаються на цифру 2 (найчастіше це 21-23) призначені для приміщень з малою прохідністю, таких як спальні або комори. Вони є найбільш бюджетними, але й найменш довговічними.

Напівкомерційні класи ( 31-33 класу) рекомендовані для приміщень, що часто використовуються, оскільки здатні витримувати більш серйозні навантаження та часте миття. Таке покриття оптимальне для квартири та приватного будинку за співвідношенням ціна-якість.

Комерційні класи (34-43) — найміцніший лінолеум, призначений для використання в офісах і громадських будівлях. Його недоліками є утилітарний дизайн та висока ціна. При цьому його рекордна міцність, обумовлена збільшеною товщиною верхнього захисного шару, не означає, що він підходить для теплої підлоги з високою температурою нагріву.

Максимальне температурне обмеження сильно впливає на наступний важливий момент — вибір сумісної системи підігріву.

Який лінолеум не кладуть на теплу підлогу

Існує особливий тип покриття, відомий як «теплий лінолеум», який часто помилково сприймають як ідеальний варіант для теплої підлоги. Насправді, це покриття має вбудовану утеплену основу, виготовлену із синтетичних або натуральних матеріалів, таких як спінені полімери, джут чи повсть.

Реклама

У загальному випадку, такий лінолеум вкрай не рекомендується укладати поверх будь-якої системи підігріву. Його теплоізолююча підкладка не лише перешкоджатиме ефективному прогріванню приміщення, але й створюватиме бар’єр, що може призвести до перегріву нагрівальних елементів і, як наслідок, до поломки всієї системи.

Якщо виникає гостра необхідність укласти теплу підлогу саме під такий лінолеум, єдиним допустимим вибором буде інфрачервона плівкова тепла підлога, причому з обов’язковим забезпеченням мінімального нагрівання.

Яку теплу підлогу можна робити під лінолеум

Оптимальним варіантом системи обігріву під лінолеум є електрична плівкова інфрачервона підлога з невеликою максимальною температурою нагріву. Ця система складається з вуглецевих пластин, до яких тонкими мідними жилами подається електроживлення. вся конструкція поміщена у тонкий полімерний мат, що захищає елементи від вологи та пошкоджень. завдяки тому, що товщина мату становить менше 1 мм, її зручно використовувати у приміщеннях із низькими стелями. Крім того, плівкова тепла підлога добре підходить для нерівних основ.

Вимоги до температури. При виборі інфрачервоної карбонової підлоги під лінолеум критично важливо звернути увагу на технічний паспорт: підходять лише моделі, які мають верхню межу нагріву + 30 градусів. Хоча можна обрати й модифікацію з сильнішим нагріванням, у такому випадку необхідно обов’язково встановити регулятор температури та ніколи не включати обігрів на повну потужність, щоб уникнути пошкодження лінолеуму.

Реклама

Монтаж включає укладання негорючої теплоізоляційної підкладки, потім плівкової підлоги, захисної поліетиленової плівки, і зверху — основи під лінолеум (фанеру або ДВП завтовшки 3-5 мм). Перед остаточним закріпленням лінолеум необхідно розкатати та періодично вмикати підігрів для його акліматизації.

Який лінолеум підходить для інфрачервоної теплої підлоги

Для інфрачервоної системи обігріву підходить будь-який лінолеум, який в принципі призначений для укладання на теплу підлогу. Це означає, що жодних специфічних особливостей вибору чи монтажу матеріалу для плівкової підлоги немає, окрім тих загальних обмежень, що були описані раніше.

Примітною перевагою інфрачервоної системи є те, що завдяки низькій температурі нагріву, її можна класти по всій площі приміщення, тобто інфрачервона тепла підлога дозволяє розміщувати лінолеум навіть під меблями. Це є значною перевагою, оскільки для вищих температурних систем таке розміщення суворо не допускається.

Чи можна робити кабельну теплу підлогу під лінолеум

Теоретично, укладання кабельної системи підігріву під лінолеум можливе, однак на практиці це реалізовано з деякими труднощами. Кабельні теплі підлоги розраховані на досить сильне нагрівання, яке найчастіше коливається в межах від 50 до 90 градусів, тому їх зазвичай використовують для укладання під плитку та інші термостійкі матеріали.

Реклама

Вимоги до вибору системи. Якщо виникає необхідність укласти кабельну теплу підлогу під лінолеум, доведеться шукати у продажу моделі зі зниженою потужністю, які нагріваються максимум до +30 градусів. Хоча такі модифікації доступні на ринку, їхній вибір не є дуже великим. у характеристиках необхідно обов’язково перевіряти, чи підходить комплект для м’яких покриттів підлоги, таких як лінолеум та ковролін. Також не зайвим буде встановити терморегулятор для точного контролю температури.

Особливості монтажу. Важливо знати, що тепла підлога у вигляді окремого кабелю або системи «кабелі на сітці» рекомендована для укладання тільки в стяжку або плитковий клей. Відповідно, використовувати їх у будинках з дерев’яними перекриттями можна лише на свій страх та ризик та з обов’язковим дотриманням додаткових, посилених заходів пожежної безпеки.

Чи можна зробити під лінолеум водяну теплу підлогу

Укладання водяної системи підігріву під лінолеум стикається з тією ж проблемою, що й електричні кабельні підлоги: лінолеум не можна нагрівати вище +27-28 градусів.

Відповідно, при встановленні водяної теплої підлоги необхідно забезпечити, щоб температура на поверхні покриття не піднімалася вище максимального значення+30 градусів.

Реклама

Методи контролю температури. Цей критичний контроль температури досягається двома основними шляхами:

Встановленням двоконтурного котла з можливістю регулювання температури теплоносія спеціально для контуру підлоги. Монтажем у систему обігріву спеціального вузла змішувача та термостатів, які знижують температуру води, що подається у контур.

Найкращим рішенням є поєднання обох підходів, хоча це значно здорожує загальну вартість системи.

Залежність від матеріалу перекриття. При виборі методу монтажу також має значення матеріал перекриття, на яке встановлюватиметься тепла підлога. Для дерев’яних перекриттів підходять лише системи із «сухим» монтажем по фольгованій підкладці. На бетонні перекриття монтують комплекти водяної підлоги, призначені для укладання безпосередньо в стяжку.

Успішне поєднання лінолеуму та теплої підлоги можливе лише за умови вибору изькотемпературної системи та суворого контролю максимального нагріву. Недотримання цих правил призведе до швидкого псування покриття.