Чи можна тримати орхідею на кухні: де рослина почуватиметься найкраще і постійно квітнутиме

Орхідеї — це справжня окраса будь-якої оселі, вони створюють відчуття затишку, вишуканості та гармонії. Але, щоб ці ніжні квіти тішили яскравим і тривалим цвітінням, важливо правильно вибирати місце для горщика. Багато людей замислюються: чи можна ставити орхідеї на кухні, і де саме вони почуватимуться найкраще? Відповідаємо на ці запитання.

Чи можна ставити орхідею на кухні

Кухня здається зручним місцем, адже тут є вікно, достатньо світла та простору. Але є й певні ризики:

Перепади температури. Часте використання плити та духовки створює різкі зміни температури та вологості повітря, що шкодить ніжним кореням квітки.

Вологість і випаровування. Орхідеї люблять вологість, але не витримують випаровування та кіптяви. Масні краплини можуть осідати на листі та блокувати доступ кисню.

Протяги. Часте провітрювання кухні може переохолодити квітку.

Отже, ставити орхідею на кухні можна, т її треба тримати подалі від плити й духовки, на світлому підвіконні чи полиці біля вікна, де є захист від гарячого повітря.

Де орхідея почуватиметься найкраще і постійно квітнутиме

Щоб орхідея не тільки виживала, а й постійно квітнула, дотримуйтеся цих правил.

Східні чи південні вікна. Це ідеальне місце, тут багато розсіяного світла без палючого сонця.

Температурний баланс. Орхідеї полюбляють стабільну температуру: +20…+25 °С вдень і не нижче +16 °С вночі.

Вологість 50–70%. Якщо в кімнаті сухо, використовуйте зволожувач або піддони з водою й керамзитом.

Жодних протягів. Вікно можна відкривати, але так, щоб холодне повітря не потрапляло безпосередньо на квітку.

Спокій. Орхідеї не люблять, коли їх постійно переставляють. Виберіть для неї постійне місце й не турбуйте квітку без потреби.

Маленький секрет для пишного цвітіння

Досвідчені квітникарі радять: щоб орхідея частіше випускала квітконоси, важливо створити короткий період прохолоди. Достатньо на кілька днів поставити горщик у кімнату з температурою +15…+17 °С — і рослина віддячить новими бутонами.