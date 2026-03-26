Чи можна удобрювати кімнатні рослини яєчною шкаралупою: що кажуть експерти

Використання яєчної шкаралупи як добрива для кімнатних рослин має обмежену ефективність. Попри поширені поради, фахівці наголошують: вона не може замінити повноцінне підживлення і в домашніх умовах працює значно слабше, ніж очікують.

Експерти пояснюють, що головна причина — умови вирощування рослин у приміщенні. У горщиках бракує природних чинників, які сприяють розкладанню органічних матеріалів: дощу, сонячного впливу, мікроорганізмів та різноманіття екосистеми. Через це яєчна шкаралупа розкладається дуже повільно і не забезпечує рослини достатньою кількістю поживних речовин.

Водночас вона має певні корисні властивості. Яєчна шкаралупа містить кальцій — важливий елемент для розвитку рослин. Також вона може впливати на структуру ґрунту: покращувати дренаж і аерацію, а ще знижувати його кислотність. У відкритому ґрунті, за словами фахівців, шкаралупа іноді використовується як бар’єр проти м’якотілих шкідників, зокрема равликів і слимаків.

Однак для кімнатних рослин такі переваги менш відчутні. Експерти підкреслюють: шкаралупа не є швидким джерелом живлення і не здатна замінити збалансовані добрива. Більше того, неправильне використання може мати негативні наслідки. Якщо шкаралупа залишається вологою на поверхні ґрунту, це створює умови для розвитку цвілі. Крім того, залишки можуть приваблювати шкідників, особливо якщо їх попередньо не очистити.

Якщо ж використовувати яєчну шкаралупу, її потрібно правильно підготувати. Спершу її слід ретельно промити та висушити. Для додаткової обробки рекомендують прогріти шкаралупу в духовці за низької температури, щоб зменшити ризик забруднення. Після цього її подрібнюють до дуже дрібного стану та додають у ґрунт у невеликій кількості.

Ще один варіант — приготувати настій. Для цього подрібнену шкаралупу заливають водою і залишають на 24–48 годин, після чого використовують рідину під час поливу. Водночас експерти радять розглядати такий настій лише як додатковий засіб, а не повноцінне підживлення.

Окремо фахівці звертають увагу на тип рослин. Оскільки яєчна шкаралупа здатна підвищувати рівень pH ґрунту, її не варто застосовувати для видів, які краще ростуть у кислому середовищі. Зокрема, йдеться про популярні кімнатні рослини, такі як африканські фіалки, папороті та бегонії.

