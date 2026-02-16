ТСН у соціальних мережах

Чи можна варити й смажити заморожене м’ясо: професійні кухарі дали чітку відповідь

Кулінари пояснюють, як правильно готувати м’ясо з морозилки, щоб воно залишалося соковитим і безпечним.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чи можна готувати заморожене м'ясо

Чи можна готувати заморожене м’ясо / © Фото з відкритих джерел

Багато господинь і досвідчених кулінарів регулярно стикаються з ситуацією, коли часу на розморожування м’яса просто немає. Виникає логічне питання: чи можна кидати заморожений шматок відразу на сковорідку або в киплячу воду? Професійні кухарі дали однозначну відповідь і пояснили, коли це допустимо, а коли категорично не варто так робити.

Чи можна варити заморожене м’ясо: поради кухарів

Фахівці запевняють: варити заморожене м’ясо можна, але лише за умови правильного підходу.

Заморожений шматок, опущений у каструлю з холодною водою, прогрівається рівномірно, поступово віддає бульйону свій смак і залишається м’яким. Такий метод навіть дозволяє отримати більш наваристий бульйон, оскільки всі соки виходять поступово.

Головне, не класти м’ясо у вже киплячу воду, бо різкий перепад температури робить волокна жорсткими, а сам шматок — гумовим.

Чи можна смажити м’ясо одразу з морозилки

І тут відповідь кухарів однозначна: смажити заморожене м’ясо можна, але це не найкращий варіант. Є декілька причин.

  • Шматок не просмажиться рівномірно. Зовні м’ясо вже підрум’яниться, а всередині залишиться сирим. Особливо це небезпечно у випадку свинини та курятини.

  • Виділиться багато вологи. При контакті льоду з гарячою сковородою м’ясо починає тушкуватися, а не смажитися, через що не з’являється апетитна скоринка.

  • Може зіпсуватися текстура. Різкі перепади температур роблять волокна жорсткішими.

Попри це, професіонали зазначають: якщо шматочки тонкі або це фарш, смажити можна, але треба одразу збільшити вогонь і не накривати кришкою.

Коли заморожене м’ясо точно не можна готувати

Є випадки, коли використовувати м’ясо без розморожування суворо заборонено:

  • якщо продукт має крижані плями чи обвітрені ділянки — це ознака порушення правил зберігання;

  • якщо м’ясо заморожувалося повторно — воно буде сухим і може бути небезпечним;

  • якщо це великі шматки птиці чи свинини, які потребують повного та рівномірного прогрівання.

Як правильно готувати м’ясо з морозилки

Кухарі радять такі методи приготування.

  • Плавне розморожування в холодильнику. Найбезпечніший і найправильніший спосіб, хоча й потребує часу.

  • Швидке розморожування в холодній воді. Шматок кладуть у пакет і занурюють у воду, процес займає від 30 хвилин до години.

  • Готування без розморожування — лише для варіння або тушкування.

Так м’ясо буде м’яким і рівномірно прогріється всередині.

