Чи можна варити й смажити заморожене м’ясо: професійні кухарі дали чітку відповідь
Кулінари пояснюють, як правильно готувати м’ясо з морозилки, щоб воно залишалося соковитим і безпечним.
Багато господинь і досвідчених кулінарів регулярно стикаються з ситуацією, коли часу на розморожування м’яса просто немає. Виникає логічне питання: чи можна кидати заморожений шматок відразу на сковорідку або в киплячу воду? Професійні кухарі дали однозначну відповідь і пояснили, коли це допустимо, а коли категорично не варто так робити.
Чи можна варити заморожене м’ясо: поради кухарів
Фахівці запевняють: варити заморожене м’ясо можна, але лише за умови правильного підходу.
Заморожений шматок, опущений у каструлю з холодною водою, прогрівається рівномірно, поступово віддає бульйону свій смак і залишається м’яким. Такий метод навіть дозволяє отримати більш наваристий бульйон, оскільки всі соки виходять поступово.
Головне, не класти м’ясо у вже киплячу воду, бо різкий перепад температури робить волокна жорсткими, а сам шматок — гумовим.
Чи можна смажити м’ясо одразу з морозилки
І тут відповідь кухарів однозначна: смажити заморожене м’ясо можна, але це не найкращий варіант. Є декілька причин.
Шматок не просмажиться рівномірно. Зовні м’ясо вже підрум’яниться, а всередині залишиться сирим. Особливо це небезпечно у випадку свинини та курятини.
Виділиться багато вологи. При контакті льоду з гарячою сковородою м’ясо починає тушкуватися, а не смажитися, через що не з’являється апетитна скоринка.
Може зіпсуватися текстура. Різкі перепади температур роблять волокна жорсткішими.
Попри це, професіонали зазначають: якщо шматочки тонкі або це фарш, смажити можна, але треба одразу збільшити вогонь і не накривати кришкою.
Коли заморожене м’ясо точно не можна готувати
Є випадки, коли використовувати м’ясо без розморожування суворо заборонено:
якщо продукт має крижані плями чи обвітрені ділянки — це ознака порушення правил зберігання;
якщо м’ясо заморожувалося повторно — воно буде сухим і може бути небезпечним;
якщо це великі шматки птиці чи свинини, які потребують повного та рівномірного прогрівання.
Як правильно готувати м’ясо з морозилки
Кухарі радять такі методи приготування.
Плавне розморожування в холодильнику. Найбезпечніший і найправильніший спосіб, хоча й потребує часу.
Швидке розморожування в холодній воді. Шматок кладуть у пакет і занурюють у воду, процес займає від 30 хвилин до години.
Готування без розморожування — лише для варіння або тушкування.
Так м’ясо буде м’яким і рівномірно прогріється всередині.