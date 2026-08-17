Чи можна вмикати подовжувач у подовжувач: чому одна звичка може обернутися пожежею

Подовжувачі / © Pixabay

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Ланцюжок подовжувачів може створити надмірне навантаження, яке, своєю чергою, здатне спричинити перегрів і пожежу. Це не означає, що займання станеться щоразу, але ризик зростає, якщо підключено потужну техніку, кабель пошкоджений або сумарне споживання перевищує номінал пристрою.

ТСН.ua пояснює, чому необережність може призвести до трагедії.

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Чому не можна вставляти подовжувач у подовжувач

З’єднання кількох подовжувачів у ланцюжок називають daisy chaining. У такій схемі все навантаження проходить через перший подовжувач, його вилку та настінну розетку. Кількість вільних гнізд на корпусах не збільшує допустиму потужність мережі.

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Проблема виникає тоді, коли підключені прилади сумарно споживають більше, ніж допускає конкретний подовжувач, мережевий фільтр або розетка. Унаслідок цього можуть нагрітися кабель, вилка, контакти чи сама розетка. Звіряйтеся з маркуванням саме вашої моделі й не перевищуйте вказане виробником навантаження: універсальної безпечної цифри для всіх подовжувачів немає.

Коли небезпека вже поруч

Негайно припиніть користування, якщо помітили хоча б одну з таких ознак:

корпус, вилка або розетка стали гарячими;

з’явилися запах горілої ізоляції, потріскування, дим чи іскри;

на кабелі, вилці або корпусі є тріщини, оголені ділянки чи сліди оплавлення;

почорніли контакти або пластик;

без очевидної причини спрацьовує автоматичний захист.

Безпечно знеструмте пристрій, якщо це можна зробити без ризику, не розбирайте розетку чи подовжувач самостійно. За появи диму або займання телефонуйте 101.

Що робити, якщо розеток не вистачає

Для тимчасової потреби використовуйте один справний подовжувач на одну настінну розетку і не виходьте за межі його номінального навантаження. Кабель не можна накривати килимом, прокладати там, де на нього наступатимуть, або залишати в контакті з водою.

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Якщо додаткові точки живлення потрібні регулярно, подовжувач не замінить стаціонарну проводку. Безпечніше звернутися до кваліфікованого електрика, який оцінить електромережу та встановить додаткові розетки за потреби.

Яку техніку не варто збирати на одному подовжувачі

Не підключайте до одного подовжувача прилади так, щоб їхнє сумарне навантаження перевищувало показник на корпусі. Зверніть особливу увагу на побутові прилади, які не радять вмикати через подовжувач: для техніки з великим споживанням електроенергії безпечнішим рішенням може бути окрема справна розетка. Також додамо, що сам факт наявності мережевого фільтра також не скасовує обмежень його номіналу.

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