Чи можна використовувати курячий послід для підживлення плодових дерев: які з них полюбляють таке добриво

Чи можна підживлювати плодові дерева курячим послідом / © Pixabay

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Щоб об’єктивно оцінити, чи варто використовувати курячий послід для підживлення плодових дерев, слід ретельно зважити всі плюси та мінуси. Ось вичерпний огляд, який допоможе прийняти усвідомлене рішення.

Переваги курячого посліду

Потужне джерело поживних речовин. Азот , що міститься в посліді, стимулює активне зростання листя і пагонів, фосфор відповідає за міцність і розвиток кореневої системи, а калій покращує формування плодів. Завдяки цьому добриво особливо корисне для молодих дерев, які перебувають у фазі інтенсивного росту.

Економічність. Якщо ви тримаєте курей, послід фактично є безкоштовним джерелом добрив . Навіть при купівлі, він часто обходиться значно дешевше за хімічні аналоги.

Природність і безпечність для природи. Це органічне добриво не містить штучних компонентів , тому при правильній обробці не шкодить навколишньому середовищу.

Тривалий вплив. Поживні речовини з курячого посліду поступово віддаються ґрунту, забезпечуючи рослини живленням на кілька місяців після внесення.

Саме ці якості роблять курячий послід привабливим для садівників, які прагнуть отримати багатий урожай з мінімальними затратами.

Недоліки і потенційні загрози

Висока концентрація аміаку . Свіжий послід містить аміак у кількостях, що можуть пошкодити кореневу систему, тому його обов’язково потрібно компостувати або піддавати іншим методам обробки перед застосуванням.

Надлишок азоту. Занадто велика доза може спровокувати інтенсивний ріст зелені на шкоду плодам, що негативно позначиться на врожайності.

Можливість наявності шкідливих бактерій і насіння бур’янів . У свіжому посліді можуть бути збудники інфекцій, наприклад сальмонела, а також насіння небажаних рослин, що ускладнює догляд за садом.

Складність правильного дозування. Через високу концентрацію поживних елементів складно точно розрахувати потрібну кількість, особливо без досвіду.

Ці нюанси варто враховувати, щоб безпечно і ефективно використовувати курячий послід у садівництві.

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Різні плодові дерева по-різному реагують на внесення курячого посліду, тому важливо враховувати їхні індивідуальні потреби.

Яблуні та груші

Ці дерева особливо добре сприймають азот, тому курячий послід для них — справжній подарунок. Навесні рекомендується вносити близько 1-2 кг компостованого посліду під кожне доросле дерево. Молодим саджанцям достатньо приблизно 0,5 кг або рідкого настою в пропорції 1:15. Важливо уникати підживлення після червня, щоб не провокувати надмірний ріст пагонів перед настанням зими.

Кісточкові (сливи, вишні, абрикоси)

Ці плодові культури більш чутливі до надлишку азоту, тому дози потрібно зменшити — 0,5-1 кг компосту на одне дерево буде оптимальним варіантом. Перед внесенням варто перевірити кислотність ґрунту (рН), адже кісточкові не люблять занадто кислі умови.

Горішники (волоський горіх)

Волоські горіхи менш вибагливі до добрив. Курячий послід можна вносити раз на 2-3 роки, найкраще у вигляді рідкого настою з розведенням 1:20. Надлишок азоту тут може негативно впливати на плодоношення, тому варто бути обережним з дозуванням.

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Альтернативні варіанти замість курячого посліду

Якщо робота з курячим послідом здається надто складною або ризикованою, існують інші добрива, які також можуть ефективно підтримати ваш сад.

Коров’ячий гній. Менш концентрований за поживними речовинами, проте більш безпечний і простий у використанні. Він містить менше азоту — близько 0,5-1%, але при цьому багатий на органіку, що сприяє покращенню структури ґрунту.

Компост із рослинних залишків. Чудовий вибір для тих, хто хоче уникнути неприємного запаху та потенційних хвороботворних мікроорганізмів. Вимагає більше часу на дозрівання, але забезпечує ґрунт природною поживою.

Мінеральні добрива. Наприклад, нітроамофоска забезпечує рослини збалансованим комплексом азоту, фосфору і калію, проте не впливає на покращення структури ґрунту, як органіка.

Хоч кожен із цих варіантів має свої переваги, курячий послід залишається найвигіднішим за співвідношенням ціна-якість, якщо його правильно підготувати і використовувати.