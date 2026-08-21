Чи можна використовувати олію для повторного смаження: остаточна відповідь експертів

Чи можна смажити на олії вдруге / © Unsplash

Реклама

Після смаження картоплі, котлет чи іншої їжі часто залишається чимало олії, яку шкода одразу виливати. Тому виникає закономірне питання: чи можна використати її вдруге? Однозначної відповіді «так» або «ні» для всіх випадків немає. Багато залежить від температури, тривалості нагрівання, продуктів, які смажилися, та стану самої олії після першого використання.

Що відбувається з олією під час смаження

Під впливом високої температури олія поступово окислюється та змінює свої властивості. Чим довше вона нагрівається, тим більше продуктів окислення та інших небажаних сполук може утворюватися.

Реклама

Особливо швидко процес відбувається, якщо олію перегрівають або залишають на плиті надовго. Залишки їжі також прискорюють погіршення її якості: крихти та частинки продуктів продовжують нагріватися й можуть підгорати.

Реклама

Тому повторне використання тієї самої олії без оцінки її стану — не найкраща ідея.

Коли олію можна використати повторно

Якщо олію використовували один раз для короткого смаження за помірної температури, вона не потемніла, не має неприємного запаху та не містить великої кількості підгорілих частинок, її іноді можна використати повторно.

Після охолодження олію варто процідити через дрібне сито або чисту марлю, щоб видалити залишки їжі. Зберігати її потрібно в чистій закритій ємності, бажано в прохолодному темному місці, дотримуючись рекомендацій щодо конкретного виду олії.

Водночас не варто безкінечно повторювати один і той самий цикл нагрівання та охолодження.

Реклама

Коли олію потрібно висипати

Є очевидні ознаки, за яких повторне використання небажане. Якщо олія стала дуже темною, набула різкого та прогірклого запаху, почала сильно пінитися чи диміти за звичайної температури смаження, її краще утилізувати.

Так само не варто повторно використовувати олію, в якій багато підгорілих залишків їжі. Вона вже зазнала значного нагрівання та забруднення.

Не слід орієнтуватися лише на колір: деякі види олії від природи темніші, тому важливо оцінювати запах, поведінку під час нагрівання та кількість залишків їжі.

Чи можна смажити на олії багато разів

Професійні кухарі не радять використовувати олію багато разів. Кожен новий цикл нагрівання поступово погіршує її якість. Якщо олія використовувалася для продуктів із сильним ароматом, наприклад риби, на ній також небажано потім смажити, запах може перейти до іншої їжі.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів