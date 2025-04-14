Чи можна використовувати велику картоплю для садіння навесні: городники дали відповідь

Яку краще садити картоплю: велику чи дрібну / © Pixabay

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Скільки картоплі виросте на кожному кущі восени, багато в чому визначає те, наскільки вдало ви підберете бульби для садіння. Та попри це багато городників досі не впевнені, який саме розмір картоплі найкраще підходить для висаджування.

Найкраще для садіння підходять бульби вагою від 40 до 100 грамів — приблизно з куряче яйце. Такий розмір вважається оптимальним, бо містить достатній запас поживних речовин, щоб картопля добре проросла й розвивалася далі.

Натомість надто дрібні бульби не можуть дати рослині достатньо харчування, що позначається на врожайності. А занадто великі мають свої нюанси та можуть вимагати особливого підходу.

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Великі бульби також придатні для садіння, але з певними застереженнями. Перед висаджуванням їх варто розрізати на частини, щоб на кожному шматку залишалося кілька вічок. Це допоможе краще прорости рослині та рівномірніше розподілити поживні речовини, необхідні для розвитку.

Втім, великі бульби — не найкраще рішення для садіння. Вони мають свої мінуси: замість того, щоб активно нарощувати коріння, рослина довго живиться запасами з самої бульби. Зрештою це може дати слабший урожай — бульби будуть дрібнішими й не надто численними.