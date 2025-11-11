Чи можна викидати листя горіха на город, використовувати як добриво або мульчу

Чи можна викидати листя горіха на город

Горіхове листя, гілки та інші залишки, що опадають з волоського горіха, часто викликають занепокоєння у городників та садівників, оскільки в них міститься токсична речовина — юглон.

Чим небезпечне горіхове листя

Юглон — це природна хімічна сполука, що належить до класу нафтохінонів і міститься у всіх частинах волоського горіха, особливо концентруючись у листі та коренях.

Ця речовина є частиною захисного механізму горіха, і її вивільнення надає рослині характерного різкого запаху.

Головна небезпека юглону полягає у його алелопатичній дії, що означає здатність пригнічувати ріст і розвиток інших культур. Юглон порушує життєво важливі процеси у клітинах сусідніх рослин, зокрема дихання та фотосинтез, що призводить до уповільнення їхнього росту, пожовтіння листя та може навіть спричинити загибель чутливих до нього культур.

Найбільшу шкоду юглон завдає молодій розсаді та насінню, повністю блокуючи їхнє проростання у ґрунті. Такі овочі, як томати, баклажани та картопля, є особливо чутливими до цієї токсичної речовини.

Чи можна викидати листя горіха на город

Проте, ця сполука є нестійкою і може бути нейтралізована, юглон повністю розкладається в ґрунті за допомогою мікроорганізмів, якщо залишкам горіха дати достатньо часу для переробки. Саме тому експерти з каналу «Дача агронома» закликають не викидати цей матеріал, а розглядати його як цінний ресурс. Вони стверджують, що юглон можна повністю нейтралізувати, завдяки чому горіхові залишки легко перетворюються на безпечне добриво або корисну декоративну мульчу для саду.

Як зазначають фахівці, ключовим фактором є те, що юглон не є стійким. Після того, як він потрапляє в органічне середовище, він повністю розкладається мікроорганізмами. Для повного розкладання юглону в компостній масі потрібно в середньому 3-6 місяців. Це означає, що компост, виготовлений із горіхового листя, буде абсолютно безпечним для використання, якщо він достатньо перепрів.

Як безпечно використовувати горіхові залишки

Фахівці пропонують кілька перевірених методів, які дозволяють використовувати горіхові залишки без ризику для інших культур.

Найбезпечніший метод — це компостування. Для цього необхідно переконатися, що горіхове листя та щепа добре перепріли і втратили сильний горіховий запах.

Як декоративну мульчу з щепи. Якщо щепу потрібно використати як декоративний матеріал, а не компостувати, її можна зробити безпечнішою. її рекомендується пофарбувати розчином залізного купоросу. Ця хімічна сполука частково зв’язується з юглоном, блокуючи його дію, а також надає щепі насиченого чорного кольору. Таку декоративну мульчу слід викладати тонким шаром, щоб запобігти її швидкому розкладанню, і юглон не становитиме небезпеки.

Обережно: в якому випадку горіхове листя може нашкодити

Слід пам’ятати, що юглон є найбільш небезпечним не для дорослих рослин, а для пророщування насіння та молодої розсади. Тому горіхові залишки, які не пройшли повного компостування, слід виключати з ґрунтових сумішей для посіву.

Якщо ж виникла ситуація, коли велика кількість горіхового листя вже потрапила у ґрунт і садівник хвилюється за майбутні посадки, існує екстрений захід — необхідно рясно пролити ґрунт біопрепаратами, які містять живі мікроорганізми (наприклад, триходерму). Ці бактерії прискорюють розкладання юглону приблизно у три рази, швидко роблячи ґрунт безпечним для використання.