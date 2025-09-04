ТСН у соціальних мережах

Чи можна викидати старий пам’ятник з могили: що каже священник

Заміна старого пам’ятника на новий — поширена практика, але куди подіти демонтований надгробок? Олексій Філюк усе пояснив.

Пам'ятники

Пам’ятники / © ТСН.ua

Священник і блогер з Тернопільщини Олексій Філюк пояснив, чи можна викидати старий пам’ятник з могили, коли люди хочуть замінити його новим. Священник сказав, чи вважається це гріхом.

Про це Філюк розповів на своєму YouTube-каналі.

«Якщо ви на цвинтарі демонтуєте якийсь надгробок, пам’ятник і викидаєте його ось там під паркан, як той зробив, — то гріх. Але якщо стояв пам’ятник старенький на татові, а ви „підселили“ маму ще сюди, ну і був старий пам’ятник, то його сюди всередину треба кинути. А гріх — викидати попід паркан і робити смітник з цвинтара», — пояснив Філюк.

«Це все для людей живих потрібно, не для мертвих ті пам’ятники потрібні, для живих», — додав він.

Священник назвав гріхом, коли люди розкидають просто під парканами гроби, пам’ятники, таблиці та хрести.

«Це гріх, це не по-людськи, має бути порядок. Тому коли ви демонтуєте на своїх родичах пам’ятник, то старайтеся його десь так в той новий і зацементувати, щоб воно не валялося по всьому світі. А взагалі і хрест березовий буде непогано», — розповів Філюк.

