Чи можна вже купувати кавуни: експерти пояснили, як вибрати безпечний фрукт і не отруїтись

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Наприкінці червня на українських прилавках уже з’являються перші кавуни. У багатьох покупців виникає закономірне запитання: чи безпечно купувати їх зараз і чи справді ранні плоди містять небезпечну кількість нітратів?

Відповіді на це питання — у матеріалі ТСН.ua.

Фахівці Міністерства охорони здоров’я та Держпродспоживслужби наголошують: небезпеку становить не сам факт ранньої появи кавунів, а походження продукції, умови її продажу та зберігання.

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Чи можна їсти кавуни вже зараз

Станом на 26 червня в українських магазинах та на офіційних ринках переважно продаються імпортні кавуни або продукція з найпівденніших регіонів, де сезон починається раніше.

Сам по собі ранній кавун не є небезпечним. Якщо продукція продається через офіційні торгові мережі або агропродовольчі ринки, вона повинна проходити державний контроль безпечності.

Саме тому Держпродспоживслужба рекомендує купувати овочі та фрукти лише у місцях офіційної торгівлі, а не на стихійних ринках чи вздовж автомобільних доріг.

Чи правда, що всі ранні кавуни «напхані» нітратами

МОЗ зазначає, що поширене твердження про те, що всі ранні кавуни містять надлишок нітратів, є міфом. Нітрати природно накопичуються у всіх рослинах, оскільки є частиною азотного живлення. Проблемою стає лише перевищення допустимих рівнів через неправильне використання добрив.

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Візуально визначити вміст нітратів у кавуні неможливо. Ні колір м’якоті, ні прожилки, ні солодкість не дозволяють зробити достовірний висновок. Підтвердити перевищення можуть лише лабораторні дослідження.

Як вибрати максимально безпечний кавун

Фахівці радять звертати увагу насамперед не на зовнішні «народні прикмети», а на місце продажу та стан самого плода.

Під час покупки варто перевірити:

чи продається кавун у магазині або на офіційному ринку;

чи лежать плоди на спеціальних піддонах, а не просто на землі;

чи не мають вони тріщин, проколів або пошкоджень;

чи чиста та ціла шкірка.

Не рекомендується купувати вже розрізані кавуни або просити продавця зробити надріз для перевірки стиглості. Через пошкоджену шкірку всередину швидко потрапляють бактерії, особливо у спекотну погоду.

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Чому не варто купувати кавуни біля дороги

Держпродспоживслужба не рекомендує купувати баштанні культури вздовж автомобільних трас. Такі точки продажу не проходять належного контролю, а плоди можуть накопичувати забруднення з навколишнього середовища. Крім того, часто невідомо, за яких умов вони транспортувалися та зберігалися.

Як правильно зберігати кавун удома

Перед тим як розрізати кавун, його необхідно ретельно вимити проточною водою. Після розрізання плід потрібно зберігати лише у холодильнику. За кімнатної температури солодка м’якоть швидко стає середовищем для розмноження бактерій.

МОЗ також радить не залишати розрізаний кавун без охолодження протягом кількох годин.

На що ще звернути увагу

Навіть якісний кавун варто вживати у помірній кількості. Через високий вміст води та природних цукрів людям із певними захворюваннями, зокрема цукровим діабетом або хронічною хворобою нирок, бажано враховувати рекомендації свого лікаря щодо розміру порції.

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Так що ж робити?

Наприкінці червня купувати кавуни в Україні вже можна, якщо вони продаються через офіційні торгові мережі або агропродовольчі ринки. Доказів того, що всі ранні кавуни є небезпечними через нітрати, немає. Найкращий спосіб знизити ризики — обирати продукцію у перевірених місцях продажу, не купувати пошкоджені чи розрізані плоди та дотримуватися правил зберігання після покупки.

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