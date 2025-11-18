Чи можна вживати алкоголь під час Різдвяного посту: що про це каже церква

Чи можна пити алкоголь під час Різдвяного посту / © pexels.com

2025 року для вірян православної церкви України він триватиме від 15 листопада до 24 грудня включно за новоюліанським календарем. Цей період спрямований на зосередження на молитві, переосмислення власних вчинків та утримання від надмірностей. Одне з найпоширеніших питань під час посту — чи можна вживати алкоголь.

Для православних Різдвяний піст — це не лише відмова від певних продуктів, а насамперед шлях духовного зростання і вдосконалення. Головна мета посту — навчити помірності, стриманості та вдячності. Алкоголь, навіть у невеликих кількостях, може заважати ясності розуму та внутрішньому спокою, тому церква радить утримуватися від усього, що відволікає від духовного життя та молитви.

Хоча алкоголь не входить до категорії продуктів, суворо заборонених у піст, його вживання під час Різдвяного посту не є бажаним. Надмірність у їжі, напоях чи розвагах суперечить сенсу посту і духовного очищення.

Водночас у православній традиції передбачені певні послаблення щодо вина. Його дозволяється вживати у вихідні дні — суботу та неділю, а також на великі церковні свята, що припадають на період посту, наприклад, Введення у храм Пресвятої Богородиці (21 листопада) або День святого Миколая (6 грудня).

Проте навіть у ці дні вино варто споживати помірно — як символ радості, вдячності та духовного піднесення, а не задля розваги чи веселощів. Міцні алкогольні напої, такі як горілка, коньяк чи лікери, суворо заборонені, оскільки не мають літургійного або символічного значення.