Як зберігати томатну пасту, щоб не зацвіла / © www.freepik.com/free-photo

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Томатну пасту, на якій з’явилася цвіль, їсти не можна, навіть якщо уражено лише поверхню. Не допоможе й зняття верхнього шару: паста має м’яку, вологу консистенцію, тому пліснява може поширюватися всередині продукту, де її не видно. Фахівці з безпеки харчування радять викидати всю банку чи тюбик із запліснявілою пастою.

Чому не можна просто зняти цвіль із томатної пасти

Пліснява, яку видно на поверхні, може бути лише частиною грибка. Його невидимі нитки здатні проникати глибше, а деякі види плісняви утворюють мікотоксини — речовини, небезпечні для здоров’я. Визначити за кольором або запахом, чи є конкретна цвіль шкідливою, неможливо.

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Томатна паста не належить до твердих продуктів, з яких можна безпечно вирізати запліснявілу ділянку. Правило «зняти цвіль і використати решту» не підходить для м’яких і вологих продуктів, зокрема томатів та соусів.

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Чи допоможе кип’ятіння або додавання пасти в гарячу страву

Ні. Не варто намагатися врятувати запліснявілу томатну пасту кип’ятінням, смаженням чи додаванням у суп або соус. Нагрівання не гарантує руйнування можливих токсинів, тому такий продукт потрібно викинути, а не використовувати для приготування їжі.

Також не слід куштувати пасту, щоб перевірити, чи вона ще придатна. Якщо на продукті є цвіль, незвичний запах або інші ознаки псування, безпечніше відмовитися від нього.

Як зберігати томатну пасту після відкриття

Щоб паста не псувалася передчасно:

перекладіть залишок із відкритої бляшанки в чисту ємність із кришкою;

зберігайте продукт у холодильнику та використовуйте чисту суху ложку;

не залишайте банку відкритою на столі;

якщо не плануєте використати пасту найближчим часом, заморозьте її невеликими порціями.

Відкрите паковання контактує з повітрям і кухонним приладдям, через що зростає ризик забруднення. Після відкриття пасту потрібно зберігати в холодильнику, дотримуючись рекомендацій виробника.

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