Чи можна вживати томатну пасту, якщо вона покрилася цвіллю: про це треба знати

Чи можна вживати томатну пасту, яка покрилася цвіллю / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Зазвичай господині відкривають банку з пастою, беруть кілька ложок і відправляють продукт на зберігання до холодильника. Та через деякий час в банці з’являється пліснява. Однак багато хто збирає верхню частину продукту ложкою, а те що залишилося, використовує для приготування страв. Та чи можна вживати пасту, яка зверху покрилася цвіллю, читайте далі.

Чи можна використовувати томатну пасту для приготування страв, якщо вона покрилася цвіллю

Експерти з безпеки харчування рекомендують не вживати такий продукт, і ось чому. Поява цвілі на томатній пасті зумовлена неправильним зберіганням, порушенням герметичності пакування чи закінченням терміну придатності. Такий продукт може стати причиною отруєння чи алергічної реакції.

Звісно, не вся цвіль, як запевняють експерти, рівнозначна за ступенем небезпеки. Проте в більшості випадків, якщо вона з’явилася, це означає, що продукт зіпсувався і його краще викинути. Навіть якщо пліснява з’явилася лише на поверхні, варто знати, що вона могла вже давно поширитися вглиб продукту, і саме це робить його небезпечним для вживання.

Реклама