Чи можна їсти авокадо, коли воно стало коричневим — однозначна відповідь

Після двох днів корисні жири, що надають авокадо ніжної консистенції та насиченого смаку, починають окислюватися і прогіркати, що змінює смак — хоча таке авокадо все ще не шкідливе.

Чи можна їсти авокадо, коли воно стало коричневим — однозначна відповідь

Коричневі волокна в авокадо — що це / © Pexels

Якщо ви розрізали авокадо і помітили, що воно стало коричневим — не поспішайте його викидати. Експерти кажуть, що такий продукт цілком безпечний для споживання ще протягом двох днів.

Про це йдеться у матеріалі dailymail.

Зміна кольору не означає, що фрукт зіпсувався — це лише безпечна хімічна реакція, яка відбувається, коли авокадо контактує з повітрям.

«Якщо залишити його надовго — кілька днів — з’являється присмак прогірклості», — пояснив експерт із субтропічних культур Університету Каліфорнії Меттью Фатіно.

Яскраво-зелений фрукт, відомий високим вмістом корисних жирів, які допомагають знизити «поганий» холестерин, став популярним сніданком у всьому світі.

Однак кожен, хто залишав половинку авокадо «на потім», знає, як швидко воно темніє.

За словами Фатіно, процес потемніння — це окислення, тобто та сама природна реакція, що відбувається, коли розрізати яблуко чи банан.

«Коли ви розрізаєте авокадо, ферменти в клітинах стикаються з киснем, і утворюється пігмент меланін, який і забарвлює поверхню в коричневий колір», — каже експерт.

Фермент, що спричиняє реакцію, — поліфенолоксидаза (PPO) — природно міститься і в авокадо, і в яблуках. З часом цей процес може вплинути на смак, оскільки фермент частково розщеплює жири у м’якоті.

Позбудьтеся негайно: ознаки зіпсованого авокадо

Протягом першого чи другого дня потемніння — лише косметична зміна. Після цього жир може окислюватися далі, створюючи гіркий або «мильний» присмак — ознаку, що авокадо починає псуватися.

Якщо фрукт має кислий запах, липку або слизьку текстуру — його краще викинути. Але легке побуріння не є небезпечним, — запевняє дієтолог Сара Алсінг.

Вона радить просто зрізати потемнілий шар і використовувати решту м’якоті — особливо якщо ви готуєте тост із авокадо чи гуакамоле.

Іноді всередині фрукта можна побачити коричневі волокна або нитки — так звані судинні пучки. Вони транспортують поживні речовини й воду під час росту авокадо. Зазвичай це характерно для плодів із молодих або перезрілих дерев.

«Вони можуть бути трохи волокнистими, але абсолютно безпечні для вживання», — додає Алсінг.

Як запобігти потемнінню авокадо

Залишайте кісточку в половинці — вона зменшує контакт м’якоті з повітрям.

Зберігайте авокадо у герметичному контейнері або загорнутим у плівку.

Додайте лимонний або лаймовий сік — його лимонна кислота природно уповільнює окислення.

Уникайте надто холодного або гарячого зберігання: різкі перепади температур можуть пошкодити фрукт.

«Кілька градусів холоду можуть зашкодити авокадо-деревам, а надмірна спека змушує їх скидати плоди», — пояснює Фатіно.

Нагадаємо, авокадо багате на корисні жири, вітамін Е та клітковину, які підтримують здатність організму знижувати хронічне запалення.

