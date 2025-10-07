- Дата публікації
Чи можна їсти авокадо, коли воно стало коричневим — однозначна відповідь
Після двох днів корисні жири, що надають авокадо ніжної консистенції та насиченого смаку, починають окислюватися і прогіркати, що змінює смак — хоча таке авокадо все ще не шкідливе.
Якщо ви розрізали авокадо і помітили, що воно стало коричневим — не поспішайте його викидати. Експерти кажуть, що такий продукт цілком безпечний для споживання ще протягом двох днів.
Про це йдеться у матеріалі dailymail.
Зміна кольору не означає, що фрукт зіпсувався — це лише безпечна хімічна реакція, яка відбувається, коли авокадо контактує з повітрям.
«Якщо залишити його надовго — кілька днів — з’являється присмак прогірклості», — пояснив експерт із субтропічних культур Університету Каліфорнії Меттью Фатіно.
Яскраво-зелений фрукт, відомий високим вмістом корисних жирів, які допомагають знизити «поганий» холестерин, став популярним сніданком у всьому світі.
Однак кожен, хто залишав половинку авокадо «на потім», знає, як швидко воно темніє.
За словами Фатіно, процес потемніння — це окислення, тобто та сама природна реакція, що відбувається, коли розрізати яблуко чи банан.
«Коли ви розрізаєте авокадо, ферменти в клітинах стикаються з киснем, і утворюється пігмент меланін, який і забарвлює поверхню в коричневий колір», — каже експерт.
Фермент, що спричиняє реакцію, — поліфенолоксидаза (PPO) — природно міститься і в авокадо, і в яблуках. З часом цей процес може вплинути на смак, оскільки фермент частково розщеплює жири у м’якоті.
Позбудьтеся негайно: ознаки зіпсованого авокадо
Протягом першого чи другого дня потемніння — лише косметична зміна. Після цього жир може окислюватися далі, створюючи гіркий або «мильний» присмак — ознаку, що авокадо починає псуватися.
Якщо фрукт має кислий запах, липку або слизьку текстуру — його краще викинути. Але легке побуріння не є небезпечним, — запевняє дієтолог Сара Алсінг.
Вона радить просто зрізати потемнілий шар і використовувати решту м’якоті — особливо якщо ви готуєте тост із авокадо чи гуакамоле.
Іноді всередині фрукта можна побачити коричневі волокна або нитки — так звані судинні пучки. Вони транспортують поживні речовини й воду під час росту авокадо. Зазвичай це характерно для плодів із молодих або перезрілих дерев.
«Вони можуть бути трохи волокнистими, але абсолютно безпечні для вживання», — додає Алсінг.
Як запобігти потемнінню авокадо
Залишайте кісточку в половинці — вона зменшує контакт м’якоті з повітрям.
Зберігайте авокадо у герметичному контейнері або загорнутим у плівку.
Додайте лимонний або лаймовий сік — його лимонна кислота природно уповільнює окислення.
Уникайте надто холодного або гарячого зберігання: різкі перепади температур можуть пошкодити фрукт.
«Кілька градусів холоду можуть зашкодити авокадо-деревам, а надмірна спека змушує їх скидати плоди», — пояснює Фатіно.
Нагадаємо, авокадо багате на корисні жири, вітамін Е та клітковину, які підтримують здатність організму знижувати хронічне запалення.